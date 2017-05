Madagascar: Tennis / Election - Stéphane Rakotondrainibe s'entoure de passionnés

Pour le moment, ils sont trois à se présenter à la tête de la fédération malgache de tennis (FMT) dont l'ancien président Stéphane Rakotondrainibe. Il a déjà dévoilé son équipe composée de passionnés et de techniciens dévoués.

Plus la date du 30 mai s'approche, tous les candidats s'activent dans leur campagne. Deux des membres de l'équipe de Stéphane à l'image du président d'honneur, Pascal Pisal Hamida et de Tiana Rasamimanana, vice-président ont livré leur point de vue.

Un soutien de poids. Telma est un des partenaires actifs du sport malgache. Présent depuis le premier mandat de Stéphane de 2010 à 2013, Telma va rempiler pour un nouveau mandat en cas d'élection de son équipe. Pascal Pisal Hamida (PPH) est le président d'honneur de l'équipe. « La promotion du sport est un moyen de prôner l'importance d'encourager les jeunes et les moins jeunes à faire du sport, le sport qui est essentiel à l'équilibre et à la santé en particulier de ses collaborateurs. Le sport collectif développe des qualités de cohésion, et de partage... le sport individuel, en particulier le tennis, développe l'esprit de combat et de surpassement de soi pour gagner. Madagascar dispose de talents extraordinaires capables d'aller au sommet de l'Afrique pour défendre les couleurs malgaches » a indiqué Pisal. Et lui de continuer « Stéphane Rakotondrainibe a déjà démontré sa capacité de gestion de la FMT en assainissant sa situation financière et en organisant la Coupe Davis à domicile. Reconnu au niveau international, Stéphane est le seul capable de tirer vers le haut notre sport tant aimé. Son enthousiasme, son honnêteté, sa connaissance du monde du tennis, sa popularité, sa fidélité à des valeurs essentielles à mes yeux, enfin son amour du drapeau sont autant d'atouts pour le pays, car les valeurs du sport vont au-delà du seul domaine sportif ».

16 jours. Tiana Rasamimanana occupera le poste de vice-président dans l'équipe. Un passionné de tennis qui joue encore actuellement. « J'ai décidé de faire partie de l'équipe multi-compétente, très complémentaire. Tous les membres ont déjà des expériences dans le monde sportif en général et du tennis en particulier. Le monde du sport malgache a besoin plus que jamais de dynamisme et d'innovation. Les dirigeants sportifs doivent avoir une certaine vision et aussi de savoir-faire dans leur gestion afin de donner au sport la dimension nécessaire pour atteindre son but. Stéphane est à la fois un manager et un sportif » a-t-il expliqué. Il ne reste plus que 16 jours avant la tenue du scrutin et tous les candidats sont déjà en campagne. Stéphane intervient ce lundi dans l'émission de TVM pour parler de son bilan 2010-2013 ainsi que de son programme. Une rencontre avec les présidents de ligues, sponsors et partenaires est prévue la semaine prochaine pour présenter sa politique et programme ainsi que le calendrier des projets.