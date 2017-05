Madagascar: Vitrine économique de Toamasina - Le « Numérique pour Tous » mis en avant

Le développement numérique a attiré les visiteurs et les participants de la Vitrine économique de Toamasina.

Le Cyberbus était en vedette au stand d'exposition du ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique (MPTDN), lors de la Vitrine économique de Toamasina, qui s'est tenu du 4 au 6 mai dernier. 30 000 visiteurs étaient enregistrés à l'événement ; avec une centaine de stands pour mettre en valeur les potentialités économiques de la Région Atsinanana. En effet, la présence du fameux Cyberbus a permis d'entreprendre plusieurs actions dans le cadre du programme « Numérique pour Tous », notamment, l'initiation des visiteurs à l'utilisation des TIC et le partage de la connexion Internet gratuite. En outre, des descentes sur terrain ont été organisées au niveau des écoles publiques de Toamasina.

A l'occasion, 2 600 élèves ont profité de l'initiation de la technologie effectuée par l'équipe du MPTDN. « L'utilisation des TIC dans les écoles participantes sont multiples pour les directeurs, étudiants, enseignants et surveillants qui ont cette opportunité », ont indiqué les enseignants d'écoles. Par ailleurs, la présence des TIC dans les établissements scolaires donne accès à une quantité d'informations, d'images, de simulations, etc., et favorise l'adoption d'une approche pédagogique qui place l'élève au centre du processus d'apprentissage.

Certes, les TIC fournissent des moyens novateurs, non seulement pour la diffusion des connaissances, mais aussi pour l'exploration de stratégies d'apprentissage, qui favorisent la construction des compétences. L'EPP Anjoma et le CEG Augagneur ont pu bénéficier du partage sur la technologie de l'information et de communication. Avec les directeurs d'écoles, Farasoa Ramanantselona, chef ZAP Anjoma Cisco Toamasina I, a sollicité le retour du Cyberbus.

A noter que ce dernier visite diverses régions de la Grande Ile, pour démocratiser la technologie Internet. Pour la Paositra Malagasy, cette descente à Toamasina était une occasion pour faire découvrir ses nouveaux produits.