Madagascar: Préparation du Baccalauréat - Profils des correcteurs et des concepteurs des sujets

A cet effet, « les enseignants devant assumer ces rôles devraient être des professeurs de classes Terminales ». Et non pas n'importe lequel ! Le facteur temps y est aussi pour quelque chose. Comme l'a affirmé Mandimbison Rafaliarinosy, chargé d'études auprès de la direction de l'enseignement secondaire (DES) du Men. « Il faut que l'enseignant ait exercé dans le niveau (Terminales) au moins depuis trois ans ». Outre ces conditions, l'enseignant doit également être diplômé. Mandimbison Rafaliarinosy d'ajouter que « de nombreux enseignants ne disposent pas actuellement de diplôme approprié ».

