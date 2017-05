Congo-Kinshasa: Une marche de la ligue des femmes de l'UDPS violemment réprimée

« Et après notre départ, ils ont escaladé les murs. Au moment où nous parlons, ils sont à l'intérieur de la permanence. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas », nous disait-t-il vendredi. Quant au porte-parole de la police nationale, il était tout simplement injoignable toute la soirée de vendredi.

Selon de nombreux témoignages, les forces de l'ordre sont alors intervenues en tirant des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Plusieurs personnes ont été blessées et plusieurs autres arrêtées, sans ménagement, dans la rue ou encore dans des habitations où elles avaient trouvé refuge. La présidente de la ligue des femmes de l'UDPS figure parmi les personnes qui ont été arrêtées.

« La deuxième balle m'a atteint à la jambe et je ne savais plus bien marcher. Il a ensuite tiré une troisième balle », témoigne un combattant blessé. Militant de l'UDPS, ce jeune s'est joint, avec bien d'autres, au groupe des femmes que conduisait Divine Biakushila, la présidente de la Ligue des femmes du parti historique de l'opposition. Le groupe se dirigeait vers le siège du parti où étaient bloqués, depuis la veille, le secrétaire général Jean-Marc Kabund et d'autres membres du directoire actuel.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.