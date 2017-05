Angola: Malange - João Lourenço s'entretient avec les autorités traditionnelles et religieuses

Outre les entretiens avec les autorités religieuses et traditionnelles, João Lourenço a visité la Bibliothèque provinciale, le Centre de recherche et d'Information sur les médicaments et toxicologie (CIMETOX), et puis il a fait un don de médicaments à l'hôpital provincial maternel et infantile.

Il s'est également entretenu avec le représentant de la Chambre de commerce agro-industrielle de Malange, les présidents de l'Association des femmes d'affaires (ASSOMEJE), Ana José, et de l'Association des agriculteurs de Malanje (AGRIMAL), Júlio de Oliveira, qui lui ont exprimé leurs intérêts d'investissement afin de contribuer à la diversification de l'économie et la prestation de services dans les différents domaines.

João Lourenço, qui est le vice-président du MPLA, a tenu des réunions séparées avec l'archevêque de Malanje, Mgr Benedito Roberto, l'évêque de l'Eglise méthodiste unie de la conférence annuelle de l'Est de l'Angola, José Quipungo, le représentant du CICA (Conseil des Eglises chrétiennes en Angola), le révérend João de Almeida, et avec le roi Ngola Kiluanje.

Malanje — Le candidat du parti MPLA à la présidentielle prévue en août prochaine, João Lourenço, s'est entretenu vendredi avec les autorités religieuses et traditionnelles et les entrepreneurs de la province de Malanje, ayant abordé avec eux des questions liées à la croissance socio-économique de la région.

