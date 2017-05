Cameroun: Insertion socioprofessionnelle - Camrail s'engage à former les jeunes aux métiers du rail

C'est l'objet de la convention signée mercredi dernier à Douala entre la filiale du Groupe Bolloré et concessionnaire du chemin de fer camerounais, et le Centre de formation professionnelle et continue de la Salle (Cfpc-Dls) pour la formation des jeunes aux métiers ferroviaires.

Le 10 mai 2017, dans la capitale économique du Cameroun, a eu lieu une signature de partenariat entre la Cameroon Railway (Camrail), et le Cfpc-Dls. La convention susmentionnée, avons-nous appris, est relative à la formation des jeunes aux métiers ferroviaires. Une cérémonie qui a ainsi permis à Didier Vandenbon, directeur général (Dg) de Camrail, de dire qu'il s'agit là, «d'un signal fort de la politique des ressources humaines, mise sur pied par l'entreprise, qui vise à pérenniser le savoir-faire des métiers en la matière. Que ce soit dans la maintenance du matériel et des installations fixes, les systèmes d'informations, le transport (trafic et traction)...».

Le Dg de Camrail a aussi saisi l'occasion pour rappeler que chaque année, l'entreprise ferroviaire, dépense plus de 100 millions FCFA dans la formation. Dg du Cfpc-Dls, Emmanuel Mboua, a en ce qui le concerne, déclaré que la formation des jeunes aux métiers ferroviaires, se fera par vague de 60 individus. «L'avantage de cette convention c'est que nous n'allons pas former de futurs chômeurs. Mais des jeunes qui vont intégrer immédiatement le monde de l'emploi, après leur formation», a-t-il rassuré.

La durée d'apprentissage, a-t-il fait savoir, est fonction des spécialités. Pour ce qui est du métier de conducteur de train, huit mois de formation sont requis, alors que ce qui concerne les mécaniciens de locomotives 18 mois sont nécessaires. Et le minimum de niveau requis, c'est le Certificat d'aptitude professionnel (Cap). La durée du contrat entre Camrail et le Cfpc-Dls, est de deux ans renpuvelable.

Déjà en 2015, Camrail avait reçu de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), un Certificat d'exemplarité pour son engagement à respecter toutes les procédures liées aux cotisations sociales des employés. Avait aussi contribué à cette auréole, le volume des cotisations sociales de Camrail estimé à un milliard FCFA par an.

Wanke Evelyn Ngum, Représentante du Délégué régional du Littoral pour l'Emploi et la Formation professionnelle

« Je tiens à féliciter Camrail pour cette belle initiative qui à coup sûr, va apporter une solution en termes d'emplois et d'opportunités à la jeunesse camerounaise. Je voudrais aussi espérer que les conditions d'admission et de formation ici au Centre de formation professionnelle et continue de la Salle, soient les meilleures possibles »

Frère Emmanuel Mboua, Directeur du CFPC-DLS

« Notre institution se sent privilégiée au regard de la responsabilité qui lui incombe désormais. Nous avons la volonté et la détermination qui vont avec. Nous savons pouvoir compter sur les compétences et le plateau technique de Camrail pour atteindre notre objectif, et je vous avoue que nous avons hâte d'y être ».

A propos de Camrail

Filiale du Groupe Bolloré Raiways, Camrail transporte 1 600 000 passagers/an et 1 650 000 tonnes de fret pour la même période. Concessionnaire du chemin de fer Cameroun depuis 1999, Camrail contribue à hauteur de 10 milliards FCFa/ en termes d'impôts et taxes versés à l'Etat du Cameroun. L'entreprise ferroviaire, investit 12 milliards FCFA/an dans la maintenance des infrastructures et des matériels ferroviaires.