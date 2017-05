Cote d'Ivoire: Direction générale des douanes - Le colonel-major Da Pierre Alphonse prend des engagements

Nouveau Directeur général des Douanes, le colonel-major Da Pierre Alphonse a pris officiellement fonction le vendredi 12 mai 2017. A l'occasion de son installation dans ses nouvelles fonctions à la Direction générale des Douanes au Plateau par Sidi Cissé, le Directeur de cabinet adjoint du ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, il a fait plusieurs promesses pour le bon fonctionnement de l'administration douanière.

S'adressant à l'ensemble du personnel des Douanes, Da Pierre Alphonse a indiqué : « Je m'engage à fournir, avec votre concours, des services de qualité auxquels s'attendent légitimement les clients de notre administration. Par-dessus tout, je veillerai à garantir dans la mesure de nos possibilités de meilleures conditions de travail aux agents qui, somme toute, demeurent le levain des réussites que nous connaîtrons. A ce titre, je voudrais rassurer l'ensemble du personnel de mon engagement à susciter et à accompagner les initiatives visant à la modernisation de l'administration des Douanes et à la performance de nos rendements aussi bien au niveau de la sécurisation des recettes, la facilitation des échanges, la lutte contre la fraude et la protection de l'économie ivoirienne.

TPour ma part, je mettrai comme d'habitude l'homme au cœur de ma gouvernance. Oui, avec vous nous bâtirons une Douane vertueuse qui incarne des valeurs de probité, d'honnêteté rigoureuse, avec des agents de douane qui observent scrupuleusement les règles de la morale sociale et qui accomplissent leur devoir citoyen. (... ) Je voudrais également faire remarquer, aux uns et aux autres, que les acquis seront préservés et que les actions qui n'auraient pas été conduites à terme, seront poursuivies et achevées. C'est sur cette note d'espoir et d'engagement que je vous invite donc à redoubler d'efforts et à faire preuve de discipline et d'abnégation au travail.»

A son personnel, il a joint les partenaires sociaux de l'administration douanière pour les rassurer ensuite de sa disponibilité et de sa franche collaboration pour qu'ensemble, ils partagent la priorité du Chef de l'Etat qui est de mobiliser le maximum de ressources afin de les redistribuer aux populations et leur assurer ainsi un bien-être.

Da Pierre Alphonse a, également, tenu à rendre hommage à son prédécesseur, le contrôleur général des Douanes, le général Issa Coulibaly.

« Je salue la qualité de son travail et de son sens élevé de manager qui ont valu à la Douane de demeurer le pilier de l'économie nationale, mais surtout d'être une administration leader dans la sous-région. Je m'attèlerai à préserver les acquis et à renforcer cette image de leadership de notre administration », a dit le nouveau Directeur général des Douanes.

A sa suite, Sidi Cissé, le Directeur de cabinet adjoint du ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, a dévoilé les défis que doit relever Da Pierre Alphonse : « Revenant aux attentes du gouvernement, Monsieur le Directeur général, votre feuille de route sera de moderniser la Douane, de faire casser les réseaux de trafics illicites de marchandises, de lutter contre les trafics de drogues, les trafics d'armes, les actes terroristes, de trouver des solutions pour que la sécurisation des recettes soit assurée durablement. Certes, la tâche paraît rude car je sais que tout ne se fera pas en un tour de main, d'un coup de baguette magique. Cependant, l'urgence que le gouvernement réclame n'est pas celle des illusions, c'est avant tout celle de l'impulsion, de la mobilisation et de l'action à venir. »