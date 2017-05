Ile Maurice: Paul Bérenger - «Le Metro Express passe très mal auprès de la population»

De plus, le leader du MMM déplore que le gouvernement ait déjà pris la décision d'aller de l'avant avec le projet avant qu'une étude de faisabilité ne soit effectuée en profondeur. «To add insult to injury, déjà que la population est inquiète, avec les Rs 17 milliards du coût estimé du projet annoncé par le ministre Bodha, voilà que Showkutally Soodhun vienne dire que cela coûterait Rs 24 milliards ! Kot piblik pou ena konfians ?» Avant d'exprimer son soutien envers Jayen Chellum, de l'Association des consommateurs de l'île Maurice, qui réclame l'arrêt du projet.

Paul Bérenger devait d'emblée affirmer que le MMM était fondamentalement en faveur du projet. Mais il dit constater que le Metro Express passe mal auprès de la population, cela malgré le don de Rs 10 milliards que nous a offert l'Inde. «Les Mauriciens pensent que ce sera une catastrophe financière. J'ai dit au Parlement qu'il ne fallait pas séparer le design, la construction et la mise en opération de ce projet. Sinon ce serait une grave erreur. On ne sait toujours pas quelle entité opérera ce système.»

Cela, «ni aujourd'hui ni à l'avenir». Ainsi s'exprimait le leader du MMM, Paul Bérenger, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, tenue à l'Hotel Hennessy Park, à Ébène, le samedi 13 mai. Le leader des Mauves a aussi parlé du Parlement et de la performance du Premier ministre Pravind Jugnauth. Il a abordé la grève de la faim des détenteurs des plans SCBG et Bramer Asset Management de l'ex BAI. Avant de faire un constat sur le Metro Express, disant que ce projet ne plaît pas à la population mauricienne, qui craint des contrecoups financiers.

