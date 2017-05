Congo-Brazzaville: Secteur privé congolais - Les opérateurs économiques menacent de manifester

Signalons que dans l'espoir de trouver gain de cause à leur doléance, le Copéco a déjà entrepris sans succès, plusieurs démarches au niveau de la Primature, aux ministères des Finances et à celui de l'Aménagement du territoire. Il sollicite par conséquent, l'intervention du chef de l'Etat.

« Le paiement des créances des opérateurs semble ne plus préoccuper le ministre des Finances, qui oublie malheureusement, que le secteur privé constitue un véritable moteur de croissance et de stabilité de l'économie », a indiqué le président du bureau exécutif du Copéco.

Les opérations économiques de ce collectif avaient, en effet, accompagné le gouvernement dans la construction d'un certain nombre d'édifices publics, la fourniture de matériels et équipement ainsi que les prestations intellectuelles.

Le collectif des opérateurs économiques du Congo (Copéco), demande à l'Etat congolais de payer les créances de ses membres ayant accompagné le gouvernement dans l'exécution d'un certain nombre de projets courant la période 2013 - 2016. La non prise en compte de cette doléance pourrait engendrer un sit-in.

