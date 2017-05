Sénégal: Abdoul Aziz Kassé - "Le gouvernement a l'obligation de veiller à l'application de la loi anti-tabac"

La loi anti-tabac est, selon lui, "donc très claire sur la protection des non fumeurs, car les fumeurs tuent plus que le paludisme dans le monde". "Ce n'est pas anodin que dans notre loi figurent des dispositions qui protègent les non fumeurs de la fumée", a-t-il fait remarquer.

"Il n'est pas dit que les fumoirs doivent exister dans tous les espaces récréatifs. Les fumoirs ne peuvent être installés que dans certains hôtels, dans les aéroports. Un fumoir ne peut pas être installé dans un endroit où on donne un autre service, c'est-à-dire dans un restaurant, une boîte de nuit, etc"."

Cette loi interdit de fumer dans les lieux publics, en plus de prohiber la vente de tabac aux mineurs. Elle interdit aussi la vente de cigarettes à 200 mètres des établissements scolaires. De même, elle bannit la publicité sous toutes ses formes, de façon directe ou indirecte, mais aussi le parrainage des manifestations culturelles et sportives par des industries du tabac.

