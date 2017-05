Le MANIDEM appelle les Kamerunais à la vigilance. L'Avenir du Kamerun n’est pas une loterie où les forces politiques rétrogrades jouent en fonction de leurs intérêts partisans et mesquins ? Plus que jamais, la nécessité d'un véritable changement s'impose. Tout dépend des Kamerunais. Tout dépend de vous.

Les acteurs fondamentaux de cette unité sont les masses populaires, qui doivent s'unir face aux manœuvres des élites régionalistes et tribalistes qui minent l'avenir du Kamerun et qui se servent du mal vivre des Kamerunais pour tenter de les diviser.

Pour le MANIDEM et les véritables patriotes kamerunais, l'Unité nationale ne se décrète pas. Elle se construit, méthodiquement, par la consolidation de notre souveraineté et la mise en œuvre d'une politique démocratique et populaire ayant pour principale boussole, les aspirations du peuple kamerunais.

Ainsi, certaines forces politiques, en perte de vitesse, veulent utiliser le 20 mai, non seulement comme une occasion de chantage et de marchandage, vis-à-vis du régime RDPC, mais aussi comme une opportunité politique de repositionnement.

