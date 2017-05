Congo-Brazzaville: Festival Afropolitan nomade - Le Congo abritera la 4e édition

Après le Cameroun, le Gabon et le Benin, le festival Afropolitan nomade, évènement culturel international tournant, va connaitre sa 4e édition qui se déroulera du 14 au 19 août prochain au Congo( à Pointe-Noire) où il sera accueilli par Akalya ( groupe congolais constitué de plusieurs structures) son partenaire local.

Conférences, ateliers, concerts et réseautage avec des artistes issus de près d'une dizaine de pays francophones d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Nord (Tunisie, Haïti, Canada, Mali, Cameroun, Belgique, Gabon, Benin, RDC, Algérie, Burkina Faso...) figurent au programme de ce grand rendez-vous culturel axé sur le thème : « L'art et le dialogue au service de la paix » qui se déroulera au centre culturel Jean-Baptiste Tati-Loutard. L'évenement sera organisé en partenariat avec la direction départementale des Arts et lettres de Pointe-Noire.

Dans le cadre de cette 4e édition, des appels à candidature avaient été lancés. Ceux-ci ont été clôturés le 30 avril pour ceux de l'international. Le dernier délai pour les nationaux est fixé au 15 mai. «Pour plus d'informations les intéressés peuvent se rapprocher du centre culturel Jean Baptiste Tati Loutard ou aller sur le site www.afropolitain-kvnproductions.com », a indiqué Gildas Bakala du groupe Akalya, membre du comité d'organisation.

Celui-ci a encouragé les artistes congolais à répondre à l'appel à candidature du festival : « La 4e édition permettra de mettre en avant nos artistes sur cette plateforme internationale qui connaîtra aussi la participation de plusieurs directeurs et programmateurs des festivals étrangers ».

Espace d'échange et de partage, le festival Afroplitan a pour objectif de favoriser le rapprochement interculturel entre les artistes du Nord et du Sud en faisant le tour des grandes capitales culturelles africaines. L'honneur revient cette année à Pointe-Noire de recevoir l'évènement après le Cameroun en 2012, le Gabon en 2014 et le Benin en 2016.

La 4e édition du festival Afropolitan se tiendra avec le soutien de l'OIF (Organisation internationale de la Francophonie), le ministère Québécois des relations internationales ainsi que d'autres partenaires. Notons que le groupe Akalya qui acceuille cet évenement est constitué de plusieurs structures dont les chaines de radio et télévision "Yakala" et la maison de production Pres com.