Congo-Brazzaville: PEEDU - Les responsables des quartiers appelés à informer les populations pour les travaux des feeders souterrains

Dans le cadre de la réalisation du Projet eau électricité et développement urbain (PEEDU), les représentants ont échangé depuis quelques jours avec les responsables des quartiers Lumumba, Mvou-Mvou, Tié-Tié, Mongo-Mpoukou et Loandjili sur l'étude de la Notice d'impact environnemental et social (NIES) en vue de la construction de neuf lignes d'alimentation électrique ou feeders de 20KVA dans la ville océane.

Pour les responsables du projet PEEDU, l'objectif de la NIES est de définir et d'analyser les impacts tant positifs que négatifs possibles sur l'environnement et la population que pourraient engendrer les travaux de construction des neuf départs d'une part, et d'autre part, de déterminer des mesures de bonification des impacts positifs et de suppression, d'atténuation ou de compensation des impacts négatifs y relatifs.

Expliquant ainsi l'intérêt de ce projet pour la population, Farrell Mouyangou et Saïdane Imène respectivement chargé de mission sauvegarde environnemental et social au PEEDU et ingénieure en environnement ont expliqué que cette consultation du public consiste à informer l'ensemble des bénéficiaires sur les activités qui seront menées, les études qui se font et en retour les responsables du projet reçoivent les suggestions et les doléances des responsables des quartiers sur les activités de ce projet.

«Ce travail va contribuer à l'amélioration de la fourniture en électricité à hauteur de 50% dans la ville de Pointe-Noire. Ainsi cet échange permet d'augmenter le niveau de perception des activités mais aussi et surtout de préparer les populations bénéficiaires à l'appropriation des ouvrages qui seront réalisés. En vous informant vous avez le devoir à votre tour de relayer l'information au niveau de l'ensemble des populations de vos quartiers respectifs de manière que les gens ne soient pas surpris lorsque les agents seront déployés sur le terrain pour creuser les tranchées » ont-ils indiqué.

Pour leur part les responsables des quartiers ont salué l'arrivée de ce projet, ils ont souhaité que les travaux de ce projet soient exécutés selon les règles de l'art. Ces derniers ont aussi souligné quelques difficultés de fourniture en électricité rencontrées avec la Société nationale d'électricité (SNE), allusion faite au phénomène de délestage, la négligence de certains agents de cette société dans l'exécution des travaux, l'intervention tardive de la SNE sur le terrain et autres. « Nous ne pourront que souhaiter une bienvenue à ce projet dans la mesure où nous savons que la SNE a souvent montré ses limites dans la fourniture de l'électricité dans la ville », a déclaré un responsable de quartier.

Cette étude durera deux mois, celle-ci est menée par un bureau d'étude tunisien appelé COMETE. Ce projet est financé conjointement par la Banque mondiale et l'Etat congolais.