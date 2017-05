Congo-Brazzaville: Division 1/Play-Off - La Linafoot inflige un forfait à Renaissance du Congo contre DCMP

Le FC Renaissance est aussi sommé de payer une amende de 7.500 dollars américains et de réparer les préjudices causés lors de ce match raté. « En cas de récidive, le club sera exclu de la compétition et relégué à la division inférieure », indique le communiqué de la Linafoot. Le comité de gestion de la Linafoot a aussi convoqué les intendants des deux clubs: FC Renaissance du Congo et DCMP, ainsi que le joueur Kazadi Kasengu. Selon les images du direct sur la Radiotélévision nationale congolaise, ce dernier aurait été aperçu en train de changer le drapelet d'un poteau du corner. Si ce fait s'avère vérifiable, Kazadi pourrait être sanctionné.

