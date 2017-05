Congo-Kinshasa: Division 1/Play-Off - Sanga Balende domine Muungano à Bukavu Dawa

Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi se relance dans la course pour une place qualificative africaine au championnat national après deux victoires successives contre les deux clubs de Bukavu au Sud-Kivu. L'équipe coachée par Chico Mukeba a battu Muungano par un but à zéro, après avoir éliminé Bukavu Dawa.

Après un début catastrophique de la phase de Play-Off, Sa Majesté Sanga Balende de Mbuji-Mayi est en train de revenir progressivement dans la course dans cette phase ultime de la 22e édition du championnat national de football. Récemment dernier avec un petit point glané lors de la première journée au terme d'un match nul de zéro but partout à domicile contre l'AS V.Club, Sanga Balende a aligné deux victoires d'affilée après une série de défaites face à Don Bosco, Daring Club Motema Pembe, Renaissance du Congo et TP Mazembe.

La crise couvait déjà au sein du club tuteuré par le gouverneur Alphonse Ngoy Kasanji du Kasaï oriental. Ce dernier a eu la sagesse de faire revenir le coach Chico Mukeba qui était déjà parti. Et après la victoire à domicile contre Bukavu Dawa (2-1), les Anges et les Saints de Mbuji-Mayi se sont imposés, le jeudi 11 mai 2017 au stade de la Concorde de la commune de Kadutu dans la province du Sud-Kivu, face aux locaux de l'OC Muungano par un but à zéro. L'unique but de la partie a été l'œuvre du buteur maison du club, Lusiela Mande, sur penalty à la 49e minute de jeu. Avec cette victoire, Sanga Balende s'accroche, et engrange au total 7 points en cette fin de la manche aller du Play-Off. Ceci laisse entrevoir une manche retour époustouflant lorsque l'on sait que Sanga Balende maintient son ambition de revenir en compétition africaine après avoir été éliminé en 16e de finale de la Coupe de la Confédération par le club soudanais d'Al Hilal Elobied du Soudan.

Rappelons-le, DCMP est premier au classement, après sa victoire par forfait sur Renaissance du Congo, avec 14 points, devant Mazembe (12 points). V.Club et Renaissance du Congo ont chacun 9 points. Sanga Balende passe de la lanterne rouge à la cinquième position avec 7 points, même nombre de points que Don Bosco. Bukavu Dawa est septième avec 3 points et Muungano dernier avec 2 points.