Tunisie: C1 / Phase des poules - V.Club débute par une défaite face à Espérance de Tunis

Trois buts à un, c'est le score en défaveur de l'AS V.Club qui jouait, le vendredi 12 mai 2017 au stade Radès de Tunis, contre l'Espérance sportive de Tunis, en première journée de la phase des groupes.

Contre le cours du jeu, V.Club a été le premier à ouvrir la marque à la 10e minute par le Camerounais Yazid Atouba, concluant une contre-attaque superbement menée. Mais, l'Espérance sportive de Tunis a maintenu la pression du début de la partie, jusqu'à égaliser à la 20e minute par l'Ivoirien Coulibaly Fousseny. Et à la 25e minute, sur une passe mal assurée de Lomalisa à Bangala, ce dernier pris de vitesse, a été obligé de faire faute sur un attaquant tunisien dans la surface de réparation. Le penalty (incontestable) accordé aux Espérantistes a été transformé par Taha Khenissa, permettant aux locaux de prendre de l'avantage au tableau d'affichage.

V.Club qui a fait le dos rond au cours de cette rencontre, laissant le ballon à l'adversaire s'est retrouvé en infériorité numérique à plus de trente minutes de la fin du temps réglementaire : Yannick Bangala Litombo a écopé d'un carton pour une faute, étant en retard sur une interception et touchant assez dangereusement un Tunisien à la cheville. Dominés, les Dauphins Noirs de l'entraîneur Florent Ibenge ont encaissé le troisième but à la 87e minute par le biais d'Anice Badri.

Pour cette rencontre, Florent Ibenge a préféré son 4-3-3, avec le portier camerounais Nelson Lukong, dans les buts, avec devant lui, une défense à plat avec Glody Ngonda à droite et Joyce Lomalisa à gauche, l'Equato-guinéen Francisco Ondo, et Bangala Litombo dans l'axe. Le trio du milieu de terrain s'est composé du Malien Traoré, de Nelson Munganga arborant le brassard du capitaine et le Swazi Gerson Félix. Mukoko Batezadio s'est positionné sur le côté droit de l'attaque, le Rwandais Ernest Sugira dans l'axe et le Camerounais Yazid Atouba à gauche. Visiblement, ce choix tactique et des joueurs n'a pas été judicieux.

Notons, toutefois, que l'expulsion de Bangala a perturbé le plan d'Ibenge, qui a procédé à des changements, notamment, l'entrée de Nlandu Phuati à la place de Gerson Felix et de Bazombua à celle de Sugira. V.Club qui débute la phase des poules par une défaite est obligé de se relancer, en deuxième journée, contre Mamelodi Sundowns à Kinshasa.