Congo-Brazzaville: PME - La BAD réaffirme son soutien à l'entrepreneuriat congolaise

Ce projet a pour objectif de contribuer à une croissance forte et inclusive à travers l'amélioration du climat de l'investissement et la diversification de l'économie congolaise.

Partenaire de choix pour le Congo, la BAD accompagne ce pays dans plusieurs projets. Elle a cofinancé récemment dans le cadre des PME, le Projet d'appui au climat des investissements et à la gouvernance sectorielle forêt/bois (PACIGOF), lancé en avril dernier et dont le coût global est de 24.943 milliards FCFA.

Le montant des engagements actuels de la BAD au Congo est de 300 milliards FCFA. Dans son portefeuille, deux projets clés concernent le département des PME. Il s'agit de l'amélioration du climat des investissements, la diversification de l'économie, l'appui au climat des affaires pour la gouvernance du secteur forestier et, plus tard, du secteur agricole.

« Je suis ici pour une prise de contact avec les autorités congolaises, dans le cadre de ma mission de concertation pour la nouvelle direction générale que la BAD a créée pour l'Afrique centrale », a-t-il indiqué, ajoutant : « Avec la ministre, nous avons passé en revue plusieurs sujets, et avons constaté qu'il y a encore beaucoup de possibilités pour entreprendre des programmes pouvant renforcer le développement ou la création des PME au Congo, en dépit des efforts déjà fournis par le gouvernement, concernant l'amélioration du climat des investissements et des affaires ».

