Congo-Kinshasa: Santé publique - Résurgence de l'épidémie d'Ebola en RDC

Neuf cas de fièvre hémorragique d'Ebola, dont deux décès, ont été notifiés depuis le 22 avril dans la zone de santé de Likati dans le territoire d'Aketi (province de Bas-Uele) au nord-est du pays, confirme le ministère de la Santé.

C'est du ministre de la Santé publique lui-même, Dr Oly Ilunga, que l'information faisant état de la résurgence de la fièvre hémorragique Ebola en RDC a été divulguée. Dans un communiqué largement médiatisé ce week-end, le ministre confirme le fait tout en appelant la population congolaise à ne pas céder à la panique. C'est dans le territoire d'Aketi dans la province de Bas-Uele, situé au nord-est du pays, que la nouvelle épidémie s'est déclarée depuis le 22 avril dernier faisant trois morts. « Des cinq échantillons de sang prélevés chez les cas suspects et analysés à l'INRB [Institut national de recherche biomédicale], un s'est révélé positif au virus Ebola, sérotype Zaïre par RT-PCR », a indiqué le ministre de la Santé dans une correspondance adressée au représentant de l'OMS en RDC.

Conscient du danger que représente désormais cette maladie circonscrite pour l'heure dans une zone de forêt équatoriale dans la province du Bas-Uélé, frontalière de la Centrafrique, le ministère de la Santé a déclaré avoir pris des dispositions utiles pour éviter la propagation à une vaste échelle de l'épidémie. Il s'agit donc de riposter promptement et efficacement à cette nouvelle épidémie de la maladie à virus Ebola. Pour ce faire, la RDC compte sur l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avec laquelle elle travaille en étroite collaboration pour faciliter le déploiement des matériels de protection et du personnel sur le terrain afin de renforcer la surveillance épidémiologique et contrôler très rapidement l'épidémie « qui s'est déclarée dans une zone difficile d'accès ».

Plusieurs partenaires sont également impliqués dans ce travail à l'instar du bureau régional (AFRO) basé à Genève), l'objectif étant d'apporter une réponse multisectorielle coordonnée et appropriée à cette nouvelle épidémie. Des sources de l'OMS, l'on apprend que les premières équipes des spécialistes de plusieurs domaines sur la lutte contre la maladie devraient incessamment rejoindre la zone touchée. C'est notamment le cas de l'organisation médicale ALIMA (The Alliance For International Medical Action), dont l'équipe d'investigation est attendue à Likati avec du matériel de protection et des médicaments pour prendre en charge les cas suspects et confirmés.

Rappelons que la dernière épidémie d'Ebola déclarée en RDC, qui a déjà fait face à sept épidémies de ce type, remonte à 2014. Toutefois, l'épidémie congolaise était distincte de celle de l'Afrique de l'Ouest, la plus grave jamais déclarée, qui avait fait plus de 11.000 morts en Guinée, Sierra Leone et au Liberia, entre 2013 et 2015, suscitant un effroi mondial.