Togo: Sécurisation des zones frontalières

Le Togo et le Bénin sont confrontés à la criminalité transfrontalière, comme d'ailleurs les autres pays de la région. La porosité des frontières rend difficile les contrôles et les interceptions. L'alliance des services de sécurité est donc indispensable.

Les forces de sécurité ont saisi du 8 au 11 mai, 144 motos volées, 2,7 kg de drogue, 16 pistolets et fusils de fabrication artisanale, 13 armes, des faux médicaments, du chanvre et des variétés de bois protégés. En outre, 185 individus ont été interpellés.

Les ministres de la Sécurité togolais, Damehame Yark, et son collègue du Bénin, Saka Lafia, se sont félicités des résultats obtenus. Ils ont souligné que la meilleure façon de lutter contre l'insécurité, les trafics et le terrorisme était de renforcer la coopération régionale.

Elle a mobilisé des centaines de policiers, de gendarmes, de douaniers et de militaires des deux pays déployés à la frontière dans la zone de Zou, des Collines et de Couffo dans la région des Plateaux.

