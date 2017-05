Togo: La menace n'est plus virtuelle

La première opération de sécurité conjointe entre le Togo et le Bénin s'est… Plus »

Si le Togo a cette fois-ci été épargné, il pourrait constituer une prochaine cible des hackers en mettant en péril tout le fonctionnement de l'Etat et du secteur privé en s'attaquant aux hôpitaux, à la centrale électrique, à l'aéroport aux banques, aux opérateurs téléphoniques et aux ordinateurs des entreprises.

L'attaque serait de 'portée mondiale' et toucherait des organisations en Australie, en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie et au Mexique, ont indiqué les analystes de l'entreprise de sécurité informatique Forcepoint Security Labs.

Les autorités américaines et britanniques ont conseillé aux particuliers, entreprises et organisations touchés de ne pas payer les pirates informatiques qui exigent un paiement pour débloquer les ordinateurs infectés.

Une vague de cyberattaques simultanées affectait une centaine de pays samedi, touchant des dizaines d'entreprises et d'organisations à travers le monde, dont les hôpitaux britanniques et le constructeur français Renault.

L'attaque informatique massive internationale affectant une centaine de pays et des dizaines d'entreprises et d'organisations est 'd'un niveau sans précédent, a déclaré samedi l'Office européen des polices Europol.

