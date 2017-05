Ile Maurice: Que sont-ils devenus ? Ramduth Jaddoo - «Oui, le Metro Express est nécessaire»

Né en 1937 à Dagotière, Verdun, Ramduth Jaddoo a occupé plusieurs postes de responsabilité.

Il a été ministres de l'Éducation, des Travaux publics, du Développement des ressources humaines et des Affaires étrangères. Il a fait ses débuts en politique au sein du Mouvement militant mauricien (MMM) en 1970 pour ensuite passer au Mouvement socialiste militant (MSM) en 1983. En 1995, il décide de quitter l'arène politique. «Je voulais poursuivre ma carrière autrement», nous confie-t-il. Il se concentre alors à transmettre des compétences aux jeunes à travers la Mauritius Economic Society dont il est l'un des fondateurs.

«La société organise très souvent des débats de haute facture comme sur le Nine-Year Schooling, la situation des petites et moyennes entreprises, l'économie à hauts revenus ou l'African Growth and Opportunity Act», fait-il ressortir. Ces conférences, nous explique Ramduth Jaddoo, ont pour objectif de démontrer aux jeunes la nécessité d'avoir des ouvriers qualifiés pour l'avenir. L'ancien ministre explique que Maurice va de plus en plus s'aventurer dans des secteurs où la main-d'œuvre hautement qualifiée est requise. Il pense notamment au développement de l'économie bleue.

En tant que ministre, Ramduth Jaddoo a travaillé sur plusieurs dossiers qui font aujourd'hui l'actualité. Parmi eux, le projet Metro Express. «J'avais commandité le premier rapport sur le métro léger en 1981. D'autres rapports ont suivi par la suite. On avait opté finalement pour le tracé Forest-Side- Abercrombie avec 14 stations», dit-il. Que pense-t-il du projet Metro Express actuel ? «Je n'ai pas encore vu véritablement à quoi il va ressembler. Mais je dois vous dire que la congestion routière est un réel problème. Je dis oui, le pays a besoin du Metro Express pour les générations à venir», déclare Ramduth Jaddoo. Cependant, il exprime des doutes quant au coût du ticket.

Autre gros dossier dont s'est occupé Ramduth Jaddoo, cette fois-ci en tant que ministre des Affaires étrangères, la question de souveraineté sur les Chagos et Tromelin. «J'avais poussé pour qu'on maintienne la pression sur l'Angleterre et la France.» Il affirme qu'il a toujours souhaité que les Chagossiens retrouvent leur terre natale. «Même si le combat est long, Maurice doit continuer à revendiquer sa souveraineté sur l'archipel», insiste-t-il.

Diplomatie toujours, Ramduth Jaddoo souligne que Maurice doit soigner ses relations avec les pays africains afin de favoriser le commerce. Il faut que le pays se dote de bons ambassadeurs et des Trade Advisors qui ont une vraie connaissance de la diplomatie économique. «Il ne faut pas que ce soit des gens choisis parce qu'ils sont proches d'un parti politique et qui vont toucher de gros salaires sans réalisation concrète», s'insurge-t-il.

Par ailleurs, Ramduth Jaddoo trouve que depuis qu'il a quitté le gouvernement, la fonction publique n'a pas beaucoup évolué. «Les fonctionnaires ont hérité d'un système où ils ne peuvent pas prendre d'initiative. D'autre part, on place de mauvaises personnes à la tête de certains corps parapublics. C'est vraiment dommage.»

Marié à Naraini Rathacharen depuis le 24 avril 1960, Ramduth Jaddoo est père de trois enfants, Vasanti, Bhanu Pratabsing et Sanita Jayshree. Il avait fait ses études à l'école St Enfant Jésus, RCA, à Rose-Hill, au New Eton College et à l'University College. Il est détenteur d'un BSc Economics de Londres. Il fut Commandeur de la pléiade, Ordre de la francophonie et du dialogue des cultures à Paris en 1984. Ancien journaliste de Mauritius Times, Ramduth Jaddoo est également auteur du livre Gaining a Competitive Edge. Il est également actif à la Rainbow Foundation, qui s'occupe des handicapés.

Son parcours

1970 - Entrée au MMM

1972 - Recteur du Collège Eden

1976 - Député au no. 10 (Montagne Longue-Grande-Rivière-Sud-Est)

1978 - Maire de Beau-Bassin-Rose-Hill

1982-1983 - Ministre de l'Éducation

1977-1991- Ministre des Travaux publics

1991-1994 - Ministre du Développement des ressources humaines

1994-1995 - Ministre des Affaires étrangères