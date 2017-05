Ile Maurice: Rotary Club de Vacoas - Un projet d'ICU obstétrique au coût de Rs 4 M

Pour ce faire, le club a bénéficié du concours d'amoureux de la photographie. L'enregistrement pour la compétition, qui se fera en ligne, débute le lundi 15 mai et prend fin le 15 juillet. Le coût de participation est de Rs 500 pour un Mauricien et de 15 dollars américains pour un étranger. Chaque participant pourra soumettre trois photos.

Le Rotary Club de Vacoas veut changer la situation actuelle en octroyant à la femme enceinte et à la future maman une unité des soins intensifs qui leur est entièrement dédiée. «Nous voulons 'adopter' une salle dans un des hôpitaux régionaux, de préférence Victoria, la rénover et la convertir en unité des soins intensifs pour les cas de grossesses à risque et les complications post-accouchement. Cela, en la dotant d'équipements modernes et appropriés. Pour l'instant, cela n'existe dans aucun des cinq hôpitaux de l'île. Nous voulons introduire cette nouveauté», souligne le président du Rotary Club de Vacoas.

C'est une première à Maurice car actuellement, en cas de complications, la femme ayant une grossesse à risque et celle ayant déjà accouché sont admises à l'unité des soins intensifs standard. Ce qui pose certains inconvénients, souligne le Dr Praveen Ramdaursingh, président du Rotary Club de Vacoas et gynécologue obstétricien de profession, lors d'une conférence de presse du Club, vendredi 12 mai au Gymkhana de Vacoas.

