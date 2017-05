Sud-Soudan: Le président veut rassurer suite au limogeage du chef de l'armée

Le président Salva Kiir se veut rassurant. La nomination d'un nouveau chef d'état-major de l'armée est « une décision de routine », selon ses mots et toujours selon lui, la situation sécuritaire est « normale ». Il appelle donc les populations à vaquer à leurs occupations et à ignorer les informations diffusées sur les réseaux sociaux, évoquant de possibles troubles, suite au limogeage du général Paul Malong.

Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir veut apaiser les esprits et assure que la situation dans le pays est, selon lui, « contenue », trois jours après avoir mis fin aux fonctions du général Paul Malong, chef d'état-major de l'armée, très influent mais aussi contesté. Ce limogeage suscite de vives inquiétudes parmi la population qui craint de probables affrontements entre les troupes fidèles au général Paul Malong et celles loyales au président Salva Kiir.

