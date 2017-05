Le directeur de cabinet du ministre des Forces armées Augustin Tine, Demba Diouf a présidé hier, vendredi 12 mai, la cérémonie de clôture du 9ièmeCours d'orientation pour attachés de défense et hauts fonctionnaires qui avait débuté depuis le 8 mai dernier et organisé par le Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds). La session de formation a permis aux auditeurs de renforcer leurs capacités en géopolitique mondiale, d'avoir une formation de base et une sensibilisation sur leurs futurs défis professionnels en tant qu'attachés de défense et de les familiariser au travail multilatéral et multiculturel.

Le Sénégal a accueilli depuis le 8 mai dernier, le 9ièmeCours d'orientation pour attachés de défense et hauts fonctionnaires qui a pris fin hier, vendredi 12 mai. Organisé par le Centre des hautes études de défense et de sécurité (Cheds), en partenariat avec le Centre de politique de sécurité de Genève (Gcsp) et l'Etat-major général des armées(Cmga) du Sénégal, la session de formation a permis aux auditeurs d'acquérir des connaissances sur des thèmes liés à la géopolitique mondiale. 35 auditeurs venant de pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et du Maghreb et pouvant occuper des fonctions diplomatiques à l'étranger ont, en effet, pris part à cette session de formation. Notre pays avait été représenté par 15 Sénégalais, membres des forces de défense et de sécurité et diplomates à ce cours articulé autour de l'environnement sécuritaire international et régional, l'attaché de défense et une visite de terrain à la Marina nationale sénégalaise.

A l'occasion de la cérémonie de clôture de ce 9ième cours au Cercle mess des officiers de Dakar hier, le directeur de cabinet du ministre des Forces armées Augustin Tine, a fait savoir que le «cours vise essentiellement d'une part, à renforcer les compétences des auditeurs et améliorer leurs connaissances de l'environnement géopolitique régional et international, d'autre part, à assurer une préparation des futurs attachés de défense les outils pouvant leur permettre de relever les défis professionnels qui se présenteront dans le cadre de leurs fonctions».

Dans son propos, Demba Diouf a encore souligné que ce «cours, s'appuyant sur des thèmes liés à la défense et à la sécurité, accorde une place privilégiée à la dimension pratique des fonctions auxquelles il prépare et fait l'objet d'un effort permanent d'adaptation à l'environnement géopolitique et aux nouveaux enjeux de notre temps». Et Demba Diouf de poursuivre que «les cinq jours de formation ont permis aux auditeurs de mieux appréhender l'environnement géopolitique régional et international dans lequel ils seraient appelés à exercer toute fonction liée à la diplomatie, à la défense et à la sécurité».

A noter aussi que les différents bénéficiaires ont reçu leur diplôme à l'issue de la cérémonie de clôture de ce 9ièmeCours d'orientation pour attachés de défense et hauts fonctionnaires.