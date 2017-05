Sénégal: Mbour / Culture de la paix - Bacary Sambe évoque les chefs religieux comme des références

Le professeur Samb a demandé aux jeunes collégiens de ne pas céder ou de répondre aux appels des sirènes, vendeurs d'illusions. Il considère la jeunesse comme un socle dans la construction de la paix. Le Pr Samb a invité les jeunes à prendre référence sur les érudits de l'islam qui ont marqué la sous-région ouest africaine et particulièrement le Sénégal. Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme, a fait du pardon et de la paix un repère.. El Hadji Malick Sy de la confrérie Tidiane a aussi magnifié la paix dans la vulgarisation du message islamique et coranique. Il a cité Cheikh Boucounta de la Khadrya, Seydina Limamoulaye des layènes, El Hadji Ibrahima Niass. Il n'a pas manqué de citer le révérend père Henri Gravrand, un des pionniers du dialogue islamo chrétien dans la culture de la paix dans le dialogue inter religieux. Ces derniers ont fait tomber des barrières sociales et taire les différences pour répandre le message faisant de tous les hommes des vicaires de Dieu.

Dans la cour du collège d'enseignement moyen El Hadji Thierno Ahmadou Barro, des élèves, des enseignants, des hommes de la presse ont suivi les débats. Les enseignements des chefs religieux et confrériques constituent des références pour guider les jeunes vers la paix et sa consolidation.

