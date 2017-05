Sénégal: Ligue 1 - (21ème journée) - Guédiawaye FC - Jaraaf, le duel au sommet

Le Ndiambour de, (13e ; 19 points), aura de son côté un bon coup à jouer à domicile. Ce sera face à Teungueth Fc, première équipe non relégable (12e, 20 pts). Une victoire devrait permettre aux Lougatois de se redresser et s'extirper de la zone rouge.

La rencontre qui oppose Niary Tally à Diambars ne manque pas non plus de piquant et d'enjeux. Pour les Galactiques, une victoire sera impérieuse dans la lutte pour le titre. Car, elle pourra déboucher sur une place au podium. La lutte pour le maintien va également s'accentuer pour les équipes qui occupent le bas du tableau et qui se tiennent au coude à coude.

Avec cette probante victoire en déplacement sur la pelouse de la Linguère de Saint-Louis (2-0) et s'assurer de la position de nouveaux dauphins, les Banlieusards voudront enchaîner et avoir à portée les leaders de Génération Foot qui a encore réussi à creuser l'écart à l'issue de la précédente journée (44 points).

Le choc Guédiawaye Fc, nouveau dauphin du leader et le Jaraaf constitue l'affiche phare de la 21ème journée de Ligue 1 qui s'ouvre ce samedi 13 mai. Un seul petit point sépare les deux équipes au classement toujours dominé par les promus de Génération Foot. Au bas du classement, la lutte pour le maintien sera encore plus marquée entre les équipes au coude-à-coude.

