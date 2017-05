Sénégal: Mise en place de Mankoo - Le PDS de Rufisque dans la barque

Les libéraux du département de Rufisque ont posé le dernier jalon avant leur intégration dans Mankoo Taxawu Sénégal. Ils ont profité de cette assemblée tenue hier au Cnfa, pour décocher des diatribes contre le régime du président Macky Sall.

La fédération départementale du parti démocratique sénégalais (Pds) est fin prête pour la mise en place de Mankoo Taxawu Sénégal. Les libéraux l'ont annoncé hier, à l'issue de leur assemblée générale tenue au Cnfa. «Cette rencontre est la dernière activité avant de se mouvoir dans Mankoo Taxawu». Ahmed Ndir de signaler que le département de Rufisque n'est pas à négliger. En effet, fait-il remarquer, «Rufisque renferme 5% de l'électorat national». Cette étape intervient selon le membre du comité directeur, après la clôture de leur mission de réorganisation et de redynamisation de leur formation politique dans le département fort des deux fédérations de Barny et de Rufisque.

Se reconnaissant en Daouda Niang, maire de Rufisque comme coordonnateur départemental, ils raillent un gouvernement qu'ils jugent «aux abois». «Nous le constatons presque unanimement, surtout ces derniers jours, la panique dans le Benno Tass Yakaar, le Sénégal est gravement et sérieusement menacé», a indiqué Ahmet Diagne Ndir, le porte-parole. A l'en croire, «le Sénégal est sous la menace d'une recolonisation féroce, une nouvelle recolonisation, cette fois économique sans vergogne». Les libéraux ont vertement critiqué la gestion sous l'ère de Macky Sall, ils ont dénoncé une gestion nébuleuse des ressources nationales. «Le Sénégal est aujourd'hui menacé par l'incurie, la tricherie, le vol et le mensonge de ses nouveaux Sall-rois qui tentent péniblement et sans succès de vendre une émergence chimérique et grotesque puisqu'irréelle». Cette dure réalité est selon lui, couverte par «un gros maquillage».

Selon le coordonnateur du Pds de Yène, plus que 04 départements comme annoncé par le gouvernement ce sont 24 départements du pays qui sont frappés par la famine. Une réalité atroce selon lui, « que nos gouvernants, la mort dans l'âme, viennent de reconnaître». D'ailleurs à propos des dirigeants du régime, il est d'avis qu'ils ne sont «ni sérieux, ni rigoureux, encore moins ambitieux».

Et par «leur méchanceté et leur l'acharnement inouï, les aveuglent à cause de leur volonté de barbouiller et d'éclabousser tous ceux qu'ils identifient comme de potentiels adversaires sous le couvert d'une reddition des comptes que presque tous les sénégalais savent comme un règlement de compte », dit-il. Ce qui constitue d'après lui, «un danger pour notre République». Ainsi, face au régime, Ahmed Ndir et le Pds de Rufisque appellent «à voter contre le Benno Tass Yakaar».