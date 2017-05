Sénégal: Phases nationales du sport scolaire - Serigne Mbaye Thiam annonce le retour des joutes en 2018

Des centaines de jeunes scolaires venus des trois départements de la région de Thiès (Mbour, Thiès, Tivaouane) ont rivalisé de savoir, de savoir-faire, de technicité et d'adresse. Les non-voyants ou handicapés visuels ont participé aux compétitions d'athlétisme et de football. L'excellence était au rendez-vous. La gymnastique, la course, le hand-ball et le football sont entre autres les disciplines qui ont tenu en haleine les spectateurs venus assister à ces joutes. Ces derniers ont soutenu et ovationné les acteurs.

Le sport, selon le ministre de l'éducation constitue un «excellent vecteur de formation de la personnalité». Car, estime-t-il «il prépare l'homme à des vertus cardinales, l'humilité, le respect de son adversaire, de l'autre mais aussi à la citoyenneté active». Il a insisté sur la pratique de plus d'une dizaine de disciplines sportives individuelles et collectives.

L'Académie de Thiès a tenu ses finales en même temps que celles de Saint-Louis. Serigne Mbaye Thiam a fait état de l'intention de faire de l'école, le cadre du développement à la base et de la pratique du sport à la base. Cette préoccupation entre en droite ligne avec la promotion de la qualité de l'équité et de la transparence, un socle de la performance à l'école.

Selon le ministre, le processus du retour de l'organisation du sport à l'école va aboutir en 2018 avec l'organisation des phases nationales des sports scolaires. Il a rappelé la tenue des compétitions sportives scolaires dans 13 Académies du pays engageant des milliers d'écoles élémentaires et plus d'une centaine de lycées.

Les finales régionales du sport scolaire se sont tenues le mercredi 10 mai 2017 à Mbour au stade Caroline Faye sous la présidence de Serigne Mbaye Thiam, ministre de l'Education nationale. Le déroulement et l'aboutissement des compétitions, marquant l'expression d'une volonté des autorités de l'éducation et du sport, ont été magnifiés.

