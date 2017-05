Sénégal: Lutte contre la grippe aviaire - Le Sénéal adopte un plan d'intervention d'urgence

Le Ministre de l'élevage et de la production animale, Aminata Mbengue Ndiaye, a présidé hier, vendredi 12 mai, l'atelier de validation du plan d'intervention d'urgence de l'influenza aviaire hautement pathologique au Sénégal (Iahp). Ce document élaboré par l'Etat du Sénégal en partenariat avec la Fao va permettre de lutter efficacement contre le virus Iahp.

Pour faire face au virus d'influenza aviaire hautement pathogène au Sénégal, l'Etat du Sénégal, avec l'appui de la Fao, a élaboré un plan d'intervention d'urgence de l'influenza aviaire hautement pathologique au Sénégal. Ce plan a été validé hier, vendredi 12 mai, lors d'un atelier.

Présidant la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, le Ministre de l'élevage et de la production animale, Aminata Mbengue Ndiaye a souligné que la promotion de l'élevage exige la surveillance épidémiologique intégrée , la prévention et le contrôle harmonisé et coordonné des maladies à fort impact sanitaire et économique, la bonne gestion de l'interface homme, animal, environnement au niveau national et régional.

Selon elle, les maladies émergentes notamment la grippe aviaire hautement pathogène constitue une menace réelle tant pour la santé animale que pour la santé humaine dans nos régions en raison de leurs caractères transfrontaliers. « Depuis l'avènement de l'influenza dans le monde, notre pays en est encore sorti indemne. La stratégie de prévention et de contrôle était axée entre autres, sur l'interdiction de l'importation des produits de l'aviculture et des matériels avicoles usagers, le renforcement de la vigilance au niveau de nos frontières , la mise en place d'un système intégré de surveillance épidémiologique, le renforcement des capacités des diagnostics du laboratoire national de l'élevage et de recherche vétérinaire , la mise en place de campagne de communication et de sensibilisation des populations sur la maladie », a rappelé le Ministre.

En perspective, informe-t-elle, dans le cadre de l'approche «une seule santé», développée par l'alliance tripartite Oie, Fao et Oms, le Sénégal va poursuivre et renforcer ses actions en matière de prévention et de lutte contre la grippe aviaire. «A cet effet , un plan d'action réactualisé a été élaboré avec l'appui de la Foa et il est orienté vers l'approche pluri disciplinaire et multisectorielle de la prévention et de la lutte contre la grippe aviaire, la préparation de la lutte avec l'élaboration d'un plan d'intervention d'urgence, l'appui à la filière avicole dans le renforcement des capacités en matière de biosécurité, des mesures de soutien et de compensation des aviculteurs victimes d'élevage sanitaire »,a-t-elle fait savoir.

Pour sa part, Reda Lebtahi, représentant de la Fao a mis l'accent sur l'importance de l'aviculture dans le développement du pays. «L'aviculture est l'un des secteurs les plus importants de la croissance en Afrique de l'Ouest ces dernières années. Ainsi toutes espèces confondues, le secteur avicole est passé de 282 millions de têtes en 2000 à 555 millions en 2013, ce qui correspond à un taux de croissance de 90% sur une période de 13 ans, soit 7% d'augmentation. Ce qui témoigne l'importance du secteur et de sa croissance », soutient-il.

Selon lui, l'aviculture villageoise provenant des petites exploitants représente la plus grande proportion de volailles et constituent une source de moyens d'existence important pour les populations rurales. Il contribue, dit-il, à l'équilibre socio-économique, alimentaire et nutritionnel des populations d'une manière générale et des femmes en particulier.