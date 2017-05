Sénégal: Annales mathématiques 3ème - Dr Mamadou Ciss livre sa recette

Ce n'est certainement pas le fruit du hasard si Dr Mamadou Ciss a rédigé un ouvrage de recueils de sujets de mathématiques adressé aux élèves de la classe de 3ème.

Constatant la baisse du niveau des élèves sur les matières scientifiques en dispensant des cours, Dr Ciss a sorti un livre de 236 pages édité chez Les Editions Plume. En s'adressant aux élèves, l'ouvrage reprend les sujets de ces 20 dernières années du (1995-2015) du Brevet de fin d'études moyennes (Bfem), les corrigés détaillés et un rappel de cours à la fin de chaque correction. Une manière de contribuer à la promotion de la culture scientifique, notamment les mathématiques.

Ce ne serait pas, peut-être, le dernier ouvrage visant à promouvoir le développement des sciences, notamment les mathématiques. Mais il aura le mérite de commencer l'édition d'un ouvrage, parmi les quelques rares, sur les sciences. Dr Mamadou Ciss apporte sa contribution d'une dynamique des politiques publiques de promotion de la culture scientifique. Car, le nouvel élan enclenché par les autorités étatiques est d'orienter les formations vers les Sciences, de l'ingénierie, la technologie et les mathématiques (Stem).

En revanche, cette volonté de développer les sciences se heurtent à une absence des intrants pédagogiques dans les structures scolaires et le déficit d'enseignants persistant. Toujours est-il que la question d'harmonisation du manuel scolaire est soulevée de manière récurrente par la communauté scientifique sénégalaise. Le défi n'est plus l'accès aux connaissances et compétences dans divers domaines scientifiques et techniques, à l'heure du développement du numérique. Il est question ici d'user d'une approche pédagogique incitant les élèves à avoir une culture scientifique. Ce manuel du Dr Mamadou Ciss, chercheur à l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra), s'investit dans la production de manuels pour stimuler les élèves aux matières scientifiques, notamment en mathématiques. Cet ouvrage s'adresse principalement aux élèves de la classe de 3ème. Il dira que «c'est un recueil de sujets de mathématiques qui ont été proposés à l'examen du Brevet de fin d'études moyennes (Bfem)».

Afin de couvrir tout le programme de mathématiques de la classe de 3ème, Dr Ciss reprend les sujets de ces 20 dernières années (1995 - 2015) au Sénégal et chaque énoncé est intégralement corrigé. Selon lui, « il ne s'agit nullement de mémoriser les solutions pour les techniques et méthodes adéquates grâce aux corrections détaillées et aux rappels de cours».

«Ce manuel est une réponse à la question du comment remédier cette tendance du désintéressement des élèves aux matières scientifiques», soutient Dr Ciss qui a obtenu son doctorant en mathématiques à l'université européenne de Bretagne en travaillant sur la modélisation de divers phénomènes en productions végétales, forestières, animales et halieutiques.

«Pour encourager les élèves à s'intéresser davantage aux filières scientifiques, j'ai senti la nécessité de rédiger un document de base. Beaucoup d'annales, fascicules existent pour l'enseignement supérieur. Ce qui n'est pas le cas pour les écoles et établissements. D'où ce manuel pour orienter et motiver et donner les outils nécessaires aux élèves», dit-il.

Sorti au mois de mars dernier, ce livre de 236 pages édité chez Les Editions Plume présente, d'une part les énoncés et d'autre part les corrigés détaillés et un rappel de cours à la fin de chaque correction.

«L'objectif est de détailler pour que tout élève puisse s'approprier les cours et traiter les sujets. La rédaction du manuel m'a pris un an d'écriture. J'essaie de détailler le maximum possible pour l'élève», a confié Dr Ciss. Non sans inviter l'élève à traiter les épreuves au préalable avant de lire la correction pour garantir une meilleure assimilation des étapes de la résolution.

L'auteur a tenu à préciser que ce «manuel ne remplace nullement les cours dispensés en classe, les exercices et corrections fournis par le professeur de mathématiques».

Pour reprendre quasiment les mots de son auteur, qui a eu le flair de parler de l'accessibilité, en terme de coût, de son livre qui est environ, dit-il, le prix de la photocopie. Nous avons travaillé pour amoindrir le coût du livre.