Faisant suite aux rumeurs qui circulent et qui font état de l'interdiction de vente, par la Direction de la Surveillance du Territoire (DST), du livre de Monsieur Ousmane SONKO, la Police Nationale a tenu à apporter des précisions contenues dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien tard hier, vendredi 12 mai. D'abord, elle informe que «la DST n'a reçu aucun livre dont l'auteur serait Monsieur Ousmane SONKO et qui serait édité au Sénégal».

L'ouvrage de M. Sonko serait un brûlot qui charge le régime du président de la République Macky Sall et qui revient sur les ressources naturelles et sa gestion.

A noter que cette «censure» démentie par la Police nationale (voir par ailleurs) est aussi dénoncée par l'écrivain Elie-Charles Moreau selon qui, «le livre ne comporte ni diffamation ni calomnie». «C'est une vieille pratique qui a existé sous Senghor, Diouf et Me Abdoulaye Wade. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse agir ainsi dans un monde qui est devenu un gros village», a déploré l'écrivain sur la TFM. Il s'est même proposé d'éditer l'ouvrage d'Ousmane Sonko.

Dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien hier, vendredi 12 mai, le Forum du Justiciable, pour une «bonne application des instruments internationaux qui garantissent le plein exercice des droits de l'homme notamment la liberté d'opinion et d'expression que l'état du Sénégal a signé et ratifié» va saisir dans les meilleurs délais les instances internationales habilitées pour dénoncer cet acte indigne d'un état démocratique.

La supposée censure du livre de M. Ousmane Sonko intitulé «Pétrole et gaz du Sénégal : chronique d'une spoliation» sur le territoire sénégalais est «une atteinte grave à la liberté d'opinion et d'expression (... )».

Le livre de l'opposant politique, Ousmane Sonko intitulé «Pétrole et gaz du Sénégal : chronique d'une spoliation» est-il censuré au Sénégal ? L'information a fait le tour de la toile. Mais, elle est démentie par le bureau des relations publiques de la Police nationale, selon qui, dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien hier, tard, «la DST n'a reçu aucun livre dont l'auteur serait Ousmane Sonko». Auparavant, le Forum du justiciable s'était fendu d'un communiqué pour dénoncer ce qu'il a qualifié d'une «atteinte grave à la liberté d'opinion et d'expression». Quant à l'Ecrivain, Elie Charles Moreau, il s'est étonné qu'une telle pratique puisse exister au 21ème siècle.

