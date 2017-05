Gabon: Football - Ahmad Ahmad au Gabon pour la CAN des moins de 17 ans

Des journalistes de la presse nationale et internationale ont eu un échange avec l'opposant gabonais Jean Ping ce… Plus »

A la différence de la CAN des "grands", tous les joueurs évoluent encore dans des clubs de leur pays d'origine, à de rares exceptions près (comme le Guinéen Gérard Sella Bangoura, pensionnaire de Saint-Etienne en France), d'après la liste fournie par les organisateurs. Tenant du titre depuis la dernière édition en 2015, le Mali peut participer in extremis à cette CAN des moins de 17 ans. La FIFA a en effet décidé, fin avril, de lever la suspension qui frappait la Fédération malienne de football (Demafoot) depuis mi-mars en raison d'ingérences politiques.

Le tombeur-surprise mi-mars du Camerounais Issa Hayatou, président de la CAF pendant près de 30 ans, est attendu dimanche à Port-Gentil pour suivre les premiers matches qui verront s'affronter le Gabon à la Guinée (14h30 GMT) puis le Cameroun au Ghana (17h30 GMT). Les deux premières rencontres du groupe B (Mali-Tanzanie et Angola-Niger) auront lieu lundi aux mêmes heures au stade de l'Amitié de Libreville, théâtre de la victoire du Cameroun lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2017) "senior" le 5 février. Le Gabon a été choisi en février à la place de Madagascar pour organiser cette CAN des moins de 17 ans. En pleine campagne pour la présidence de la CAF, ce choix avait été interprété comme une mesure de rétorsion envers M. Ahmad, à l'époque président de la Fédération malgache de football, pour s'être présenté contre M. Hayatou. Sur le plan sportif, les quatre demi-finalistes seront qualifiés pour la Coupe du monde des moins de 17 ans en Inde du 6 au 28 octobre.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.