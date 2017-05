Angola: Malange - L'agriculture et l'industrialisation dominent le discours de João Lourenço

Il a l'intention d'accorder une attention particulière à la transformation et l'industrialisation de la production agricole pour répondre à la hausse de la production et la fourniture de denrées alimentaires produites dans le sol angolais, ainsi que leur écoulement vers les centres de consommation dans des conditions d'hygiène parfaites.

Il a aussi parlé de la nécessité d'accroître la capacité de production et de distribution d'énergie pour contribuer à la production de biens et a annoncé que quatre nouveaux barrages pourraient être construits.

Selon João Lourenço, le principal défi est maintenant de promouvoir le développement économique et social du pays, bien qu'il y ait encore beaucoup à faire pour poursuivre le travail entrepris par les présidents António Agostinho Neto et José Eduardo dos Santos.

Dans sa présentation publique en tant que tête de liste du MPLA aux élections générales du 23 août prochain, João Lourenço a dit que le peuple angolais vivait dans la paix et en harmonie depuis le 4 avril 2002 et le pays se développait rapidement, en dépit de la crise mondiale.

