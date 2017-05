Angola: Le nord de l'Angola sous la pression des réfugiés congolais des Kasa

Depuis août 2016, la région des Kasaï est en proie à de graves violences causées par le soulèvement des partisans d'un chef coutumier local, Kamwina Nsapu, tué par les forces de l'ordre après s'être opposé aux autorités. Les combats qui y opposent les forces de sécurité et miliciens et les affrontements entre ethnies qui les accompagnent ont déjà fait des centaines de morts et provoqué l'exode de plus d'un million de déplacés, selon les Nations unies. Rien que le week-end dernier, les forces de sécurité angolaises ont évacué de la zone frontière 1.400 réfugiés, dont des dizaines gravement blessés ou brûlés, qui venaient d'entrer en Angola, a précisé le Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR).

Dundo — Plus d'un mois déjà et le flot ne se tarit pas. Chaque jour, des centaines d'habitants des Kasaï traversent la frontière de l'Angola pour échapper aux violences meurtrières qui agitent les provinces du centre de la République démocratique du Congo (RDC).

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.