Angola: João Lourenço souligne l'exemple de résistance du peuple de Malanje

Malanje — L'exemple de la lutte et de la résistance à l'autodétermination du peuple angolais, en particulier du peuple de la région Malanje, a été souligné samedi dans cette province, par le candidat du MPLA à l?élection présidentielle du 23 août, João Lourenço.

Prenant la parole lors d'un meeting, au cours duquel il a été présenté aux militants, amis et sympathisants de son parti, João Lourenço a dit que Malanje était un symbole de résistance dans le passé très lointain avec les souverains Ngola Kiluanji et Njunga Mbandi, mais aussi dans le passé récent a continué à l'être avec les paysans de Baixa de Cassanje martyrisés par le régime colonialiste portugais.

Selon lui, la résistance du peuple a valu la peine, parce que l'Angola est maintenant un pays indépendant.

«Nous sommes venus pour recevoir la bénédiction du roi Ngola Kiluanje et la reine Njinga Mbandi, souverains qui, avec courage, ont organisé le peuple pour la guerre de résistance contre le colonisateur portugais», a-t-il précisé.

Dans ce contexte, il a souligné que le programme du MPLA honorait tous les souverains de l'Angola qui s'étaient distingués dans la lutte contre le colonialisme, raison pour laquelle le parti se propose de construire des monuments pour que la culture et l'histoire soient perpétuées et les jeunes angolais et les touristes étrangers puissent avoir un lieu pour « boire de cette héritage».

João Lourenço a promis que des monuments seraient construits dans les endroits où ces souverains avaient vécu et sont tombés, pour leur rendre hommage, ayant ajouté que le même serait fait dans d'autres régions du pays, où d'autres entités se sont distinguées dans la défense de leur peuple.

Dans le contexte économique, il a déclaré qu'on devrait travailler dur pour assurer le développement, mais il a mis en évidence la potentialité de Malange, en particulier la production d'énergie, à Capanda, Lauca et d'autres centrales hydroélectriques qui sont en construction, qui, une fois terminées, permettront que à la plupart des provinces d'avoir du courant électrique.

Selon le politicien, les caractéristiques de la région sont également propices au développement agricole et l'élevage, d'où l'engagement du MPLA à accorder une attention particulière à l'investissement privé, mais l'Etat devait créer des voies et moyens pour encourager l'investissement.

Cependant, il a dit que l'Angola avait un gros problème, car une bonne partie des produits nationaux se détérioraient par manque d'écoulement, donc on devrait accorder plus d'attention à la transformation de ces produits et leur industrialisation.

« Cette expérience, le début de la transformation des marchandises produites dans le champs, a commencé à Malanje, tel est le cas de la canne à sucre qui est transformée pour mieux servir les familles », a-t-il souligné, recommandant que d'autres produits soient aussi industrialisés pour une meilleure conservation.

João a réaffirmé la capacité des Angolais à produire leurs produits alimentaires, mais les transformer aussi et les garder en parfait état de consommation.

Le meeting a été assisté par des milliers de militants, amis et sympathisants du MPLA, ainsi que le premier secrétaire du comité provincial de ce parti à Malanje, Norberto dos Santos « Kwata Kanawa ».

Le candidat du MPLA à la présidentielle a déjà été présenté dans les provinces de Cunene, Namibe, Huila, Bié, Cabinda, Kwanza Norte, Kuando Kubango, Moxico et Luanda.