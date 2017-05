Guinée: Gassama Diaby échange avec des élèves sur le thème "citoyenneté, de nation, de démocratie et de droit de l'homme"

"Citoyenneté, de nation, de démocratie et de droit de l'homme", a été le thème d'échange de ce vendredi mai 2017, entre le ministre de l'Unité Nationale et de la Citoyenneté Kalifa Gassama Diaby avec les élèves et encadreurs du complexe scolaire Allélua de Belle-vue .

Cette rencontre a eu lieu dans les locaux de son département dans la commune de kaloum.

L'animateur pédagogique du complexe scolaire alleluah, le pasteur Amadou Yéro Diallo, a fait savoir que, leur présence au ministère , c'est dans le cadre de la restitution du document que son établissement a exploité. Et qui a été édité par le ministère de la citoyenneté.

Selon lui, chez eux la documentation a été consommé "lorsque nous l'avons étudié, et que cela a porté fruit chez nous. Nous avons choisit de venir rendre grâce à Dieu mais également à ce ministère leur dire merci et les encourager aussi à s'investir davantage dans la promotion de l'unité nationale et de la citoyenneté en Guinée ".

Pour sa part, devant les élèves et encadreurs, le ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté, Gassama Diaby dira:"nous espérons que ce travaille continuera bien au delà même de ce département. Ce livret a été fait pour mettre aux formateurs, aux élèves , aux étudiants d'y retrouver l'ensemble des notions essentielles qui sont relatives aux problématiques de la citoyenneté, du civisme, de la démocratie et d'une société qui soit fondée sur des principes, qui sont itinéraires aux règles démocratiques, l'Etat de droit, le respect des droits humains, la question de justice. Mais, aussi le principe de responsabilité et de devoir des citoyens vis-à-vis de l'Etat , de la société et d'autres citoyens", souligne t-il.

Et ensuite il a renchéri en disant "c'est un travail immense qui doit continuer parce que le dégât a été considérable depuis plus de 60 ans sur la société guinéenne", déplore t-il.

Avant de clôturer, le ministre s'est félicité du fait que, des jeunes, des écoles , les ONG pensent encore à cette semaine de la citoyenneté. Et exploitent à bon échéant le livret, qui a été édité à cette occasion de la citoyenneté .