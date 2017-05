Guinée: Et si le royaume avait basculé dans les mains de Satan ?

opinion

Dans un royaume normal, un mort de plus est toujours un mort de trop, même pas besoin de consulter pour le savoir .Mais dans celui dont les couleurs du drapeau commencent par le rouge et se terminent par le vert même quand la mort fait des dizaines de victimes c'est toujours la volonté de Dieu et donc pas la peine de s'alarmer. Personne en n'est responsable individuellement. C'est Dieu le seul responsable .Et quand c'est Dieu Nul ne peut rien faire .Dieu a donné et Dieu a repris. Comme on l'a toujours appris en tant que bon croyant. EHHH oui ... toujours la même rengaine. Que Dieu nous sauve.

Quand il y problème tout le monde est fautif selon le roi et ses lèches bottes.Sauf que si tel était le cas comme ils le prétendent on devait aussi se partager le gâteau à part égal quand tout va bien et que les dons pleuvent en faveur du royaume. Dites-le au roi.

Je n'ai pas envie de le dire mais hélas Quand la situation se présente ainsi dans un royaume ; Euh bien le roi et ses lèches bottes doivent savoir que Satan n'est plus loin .Et pour éviter que le royaume ne bascule définitivement dans les mains de Satan il n'y a que deux possibilités :

Commençons par celle qui parait plus facile et plus proche du roi et de ses lèches bottes.

-D'abord trouver dix noix de colas noirs et 20 chats noirs à donner à un enfant qui n'est pas encore née et dont la mère n'a encore que 7 ans d'âge. Devinez le reste.

Et la seconde est celle qui parait la plus compliquée pour le roi et ses lèchebottes.

C'est à dire valoriser l'être humain et apprendre à anticiper. Le choix revient au roi.

Pour l'heure seuls les hommes et les femmes du royaume peuvent empêcher le royaume de basculer définitivement dans les mains de Satan. Car le roi semble ne plus avoir le contrôle de son royaume.

De deux choses l'une... ... Prévoir ou laisser Dieu gérer à lui seul.

Si dans le royaume quand il y a accident c'est Dieu. Attaque à mains armées ou bavure d'un médecin c'est toujours le même Dieu qui est le seul responsable ; alors pourquoi ne pas dégager tous les hommes et toutes les femmes et ainsi s'assoir pour observer Dieu constituer son gouvernement ; ses cabinets et départements ministériels. On lui laisse toute la gestion du royaume et comme cela s'il y a catastrophe on se jettera tous dans ses bras pour pleurer. Ainsi il ne sera plus accusé àtort.

Avant que le roi et ses lèches bottes ne fassent basculer définitivement le royaume dans les mains de Satan ; ayons le courage de dire les quatre vérités au roi avant qu'il ne soit trop tard.

Par Algassimou Yali Bah 00224-623-63-11-26