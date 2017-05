Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales - Le CPFP entend former 60 jeunes en politique

« Aujourd'hui, avec vous jeunes gens, filles et garçons nous inaugurons un nouveau chapitre, celui de vous préparer aux prochaines élections législatives et locales tel que l'autorise la loi. Aussi, ai-je invité les partis politiques et associations d'envoyer à la formation, des jeunes gens des deux sexes en nombre paritaire », a fait savoir Emilienne Raoul, avant d'ajouter que le nombre de candidates aux différentes échéances électorales affichent une courbe ascendante mais les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes.

L'annonce a été faite le 12 mai à Brazzaville à l'occasion du lancement de la formation des femmes et des jeunes candidats aux élections législatives et locales du 16 juillet prochain.

