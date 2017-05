Congo-Brazzaville: Célébration de la victoire sur le fascisme - Les activités se poursuivent au Centre culturel russe de Brazzaville

La série d'activités relatives à la célébration du 72è anniversaire de la victoire sur le fascisme s'est poursuivie la semaine dernière au Centre culturel russe (CCR) de Brazzaville, en présence de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Congo, Valéry Mikhaylov et du chef de la représentation de Rossotroudnitchestvo, Sergey Belyaev également directeur du CCR.

Devant le public composé des représentants de la communauté multinationale et des anciens étudiants Congolais des universités de Russie, l'ambassadeur Valéry Mikhaylov a souligné le sens de la fête de la « Grande victoire » pour le monde et la nécessité de s'opposer à l'altération de l'histoire de la Grande guerre nationale. Le diplomate Russe a dit que le 9 mai ils célèbrent l'une des fêtes principales de leur peuple, la « Journée de la Victoire ». Victoire pour laquelle leur pays fut obligé de payer un très lourd tribut. La seconde guerre mondiale fut une expérience extrêmement pénible pour la Russie, a-t-il rappelé.

« La guerre a touché le destin de chaque famille, ayant laissé des traces indélébiles dans la vie de ceux qui ont enduré ces rudes années. Nous devons notre vie à ceux qui ont forgé cette victoire : combattants, grands travailleurs de l'arrière-front, survivants au blocus, tous ceux qui ont respiré au même rythme avec le pays, ceux qui ont sacrifié leurs vies sur l'autel de la Victoire, ceux qui, ne ménageant aucun effort, ont combattu et remporté la victoire », a déclaré l'ambassadeur de Russie.

En effet, l'action du « Régiment immortel », qui a vu le jour il y a à peine 10 ans, mais qui est vite devenue l'une des traditions commémoratives les plus populaires est une action civique internationale organisée en Russie et dans des pays étrangers. Le « Jour de la Victoire », au cours de laquelle les participants exhibent les portraits de leurs parents et proches, qui ont combattu contre le fascisme dans la Grande guerre nationale.

En 2017 le mouvement prend une envergure internationale encore plus grande. Maintenant il gagne des centaines des villes de la Russie et plus de 70 Etats parmi lesquels la République du Congo.

« Ici à Brazzaville aussi, nous nous inclinons devant le courage et la fermeté des anciens combattants. La guerre restera éternellement dans la mémoire des millions de nos compatriotes, les futures générations du peuple russe ne l'oublieront jamais. Une reconnaissance plus sincère à tous ceux qui ont combattu avec abnégation pour leur patrie, pour la liberté et l'indépendance des autres peuples », a conclu l'ambassadeur de Russie Valéry Mikhaylov.

Autre temps fort : le récital des vers et l'interprétation des chansons de l'époque de la guerre. La chanson « Jour de la victoire » et les vers « Attends-moi » ont été très chaleureusement applaudis par le public. La célébration de la Journée de la Victoire s'est terminée dans une ambiance informelle devant la diffusion en direct des reportages de la Russie et des autres pays où se déroulait l'action le « Régiment immortel ».