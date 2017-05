Afrique de l'Est: Saisie de près de 400 kg d'héroïne par la frégate Surcouf

L'interception de deux boutres suspects par la frégate française Surcouf au large de l'Afrique de l'Est a permis la saisie de près de 400 kg d'héroïne. Cette saisie a été possible grâce à une coopération et une coordination dans la lutte contre les trafics illicites.

Après repérage, recoupement d'indices et étroite collaboration au sein de la coalition, un boutre suspect a été intercepté en application des lois internationales, pour fouille approfondie. Cette opération vise à réduire les marchés africain et européen de la drogue. Après plusieurs jours de recherche méthode, près de 200 kg d'héroïne, saisis puis détruits par les équipes de Surcouf, sur ordre de l'amiral français commandant la zone maritime océan indien (Alindien).

Grâce aux informations fournies par la coalition, le Surcouf va intercepter un second boutre suspect et procéder à des fouilles, lesquelles permettront de réaliser une nouvelle saisie de près de 200 kg d'héroïne. C'est le premier succès du mandat de Surcouf au sein de la CTF 150, après trois semaines de déploiement. « Le Surcouf et son équipe de visite ont su conduire des fouilles méthodiques et rigoureuses dans des conditions difficiles aboutissant à ces succès contre le trafic de drogue », a déclaré le contre-amiral Olivier Lebas.

Ces deux saisies équivalent à 4 millions de doses pour une valeur commerciale de plus de 100 millions d'euros. Des saisies qui « démontrent, une fois encore, l'importance de l'action des unités de la CTF 150 qui permettent de réduire l'introduction sur les marchés africain et européen de quantités importantes de drogue, privant ainsi les réseaux de crime organisé et terroristes de sources de financement importantes », a souligné le commandant de la CTF 150.

Placée sous le commandement des Combined Maritime Forces (CMF), et mise en place à la suite des attentats du 11 septembre 2001, la CFT 150 rassemble une coalition de 18 nations fournissant des moyens naval et aérien en vue d'assurer la permanence de la mission dans une zone regroupant la mer Rouge, le golfe d'Aden, l'Océan Indien et la Corne d'Afrique. La mission de la CFT 150 est de combattre les trafics illicites qui financent le terrorisme mondial.