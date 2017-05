Congo-Brazzaville: Et pourtant la discipline est déterminante pour toute organisation !

opinion

Ecoutez ! La discipline dont il est question ici, est celle qui oblige aux membres, sociétaires et agents d'une organisation, soit politique, soit sportive, soit éducative, soit administrative, soit religieuse et bien d'autres, de veiller au respect scrupuleux des principes réglementaires établis. Car le contraire, c'est de l'anarchie ou de l'indiscipline qui conduit à la sanction dont le plus ultime stade est l'exclusion, la radiation ou le licenciement.

De plus en plus, il est constaté qu'à côté des gens qui se plient rapidement devant des principes organisationnels établis, il y a des « nœuds » des résistants constitués des indisciplinés, ceux-là même qui foulent aux pieds facilement des règles ponctuelles ou ordinaires qui régissent la structure. Et quand ils sont frappés, les voilà sur tous les toits pour crier à la méchanceté, alors qu'ils savaient pertinemment que l'indiscipline est l'ennemi du bon fonctionnement d'une collectivité quelle qu'elle soit.

Que constatons-nous par exemple au niveau politique lors de certaines consultations électorales ? Il y a parfois de l'amalgame et du confusionnisme. Certains membres ou militants, disons-le sans langue de bois, n'ayant pas reçu mandat de sa structure politique, « habillent » le logo de leur parti pour se faire élire dans telle ou telle circonscription électorale. Alors que la discipline de l'organisation parle de la désignation par une mini-structure accréditée à valider des candidatures. C'est de l'anarchie, car cette indiscipline est suicidaire pour l'organisation. Et quand ils échouent, les voilà sans honte aucune continuer à parler au nom du parti alors qu'ils savent bien que l'acte commis peut participer à la déchéance électorale du parti.

Et dans certaines administrations, cela n'est pas un secret, car ces actes d'indiscipline existent bel et bien. C'est ce qui gangrène ces structures. Tenez ! Comment comprendre, que des anciens agents ou même des nouveaux qui sont dans des services administratifs et qui ont longtemps côtoyé soit des chefs de service ou des directeurs des services ou des directeurs tout court, se permettent de briller par des actes d'indiscipline criants. Ils imitent frauduleusement des signatures des chefs, ou soutirent furtivement des cachets des structures pour engager parfois la structure, le service ou même leurs chefs. C'est de l'indiscipline et de l'usage du faux. Et cela est strictement interdit par des principes qui régissent des entités administratives.

Que dire par exemple dans certains services commerciaux dans bon nombre de structures ! « La discipline financière » est toujours souffrante à cause de certaines pratiques qui reviennent toujours et pourtant interdites par les textes en vigueur. Ces gens-là brillent par des pratiques incommodes, ils ont une intelligence obscure de multiplier des factures pour que ce qui est parallèle leur revienne. Si les neuf jours sont pour les indisciplines financiers, le dixième peut être pour la structure et dans certaines organisations des malchanceux sont déjà tombés. Quelle indiscipline notoire !

Et même au niveau des ménages, lorsqu'on recherche les différentes causes, qui ont fait que tel ou tel foyer se disloque, le plus souvent on arrive à épingler aussi le manque de discipline financière. Ainsi, à l'image de l'armée, de la police ou de la gendarmerie où la discipline est de mise, puisque la sanction tombe sans plus tarder, les autres corporations et organisations sociales devraient très vite chercher à écarter de la trajectoire de vie de la structure ces non-observateurs des règles établies.

Il est clair que sans discipline, toute bonne marche d'une collectivité, d'une structure ou d'un groupement est impossible, car l'anarchie conduit à la déchéance, bannissons-la.