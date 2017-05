Congo-Brazzaville: Projet UNESCO CFIT - Mettre à profit la technologie pour une formation des enseignants de qualité

L'Unesco a organisé du 11 au 12 mai, à Brazzaville, en collaboration avec les ministères du secteur de l'éducation au Congo avec l'appui technique de l'institut international pour le renforcement des capacités en Afrique (IICBA) un atelier national sur le développement des politiques éducatives et de formation initiale et continue des enseignants au congo, dont l'objectif est d'améliorer la formation des enseignants pour combler le fossé de la qualité de l'enseignement en Afrique, particulièrement au Congo.

Financé par la République populaire de chine, l'Unesco, avec l'appui du gouvernement congolais, cet atelier vise les ministères du secteur de l'éducation et de la formation autour de la question de la formation initiale et continue des enseignants en vue de mettre en place une stratégie commune, cohérente, efficace et opérationnelle de formation continue des enseignants du primaire et du secondaire.

Le nouvel agenda de l'éducation 2030 se fixe comme objectif d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie.

Selon la stratégie sectorielle de l'éducation du Congo 2015 - 2025, le besoin en enseignants pour sa première phase jusqu'en 2018 s'élève à neuf cent quatre -vingt-six enseignants pour le pré scolaire, dix mille deux cent soixante-huit pour le primaire, quatre mille huit cent quatre-vingt-dix pour le collège, trois mille deux cent soixante-dix-huit pour le lycée, trois mille quatre-vingt-trois pour l'enseignement technique et professionnel et, deux mille trois cent huit pour l'enseignement supérieur.

A l'horizon 2025, les estimations font état de mille neuf cent soixante- deux enseignants pour le préscolaire, seize mille quatre cent trente-deux pour le primaire, neuf mille neuf cent quatre-vingt -un pour le collège, cinq mille sept cent soixante- douze pour le lycée, quatre mille huit cent vingt-sept pour l'enseignement technique et professionnel, trois mille sept cent quatre -cinq pour le supérieur.

« Les résultats directs ou indirects dans le cadre de ce projet sont atteints. Pour la première fois au congo, plus de cinq cents cadre du système éducatif et enseignants ont été formés en TIC, TICE. Quatre salles d'établissement de formations des enseignants ont été réhabilitées, équipées en matériel informatiques et connectées à internet à Brazzaville, Dolisie et Owando, quatre salles d'établissements secondaires ont été équipées à Ouesso, Pointe-Noire, Impfondo et un autre lycée à identifier », a-t-elle indiqué.

Pour l'ambassadeur de chine au Congo, Xia Huang, cet atelier marque un pas important dans la politique de formations des formateurs au congo, C'est une occasion pour mon pays de réaffirmer une fois de plus notre pleine disponibilité pour poursuivre notre coopération. Avec l'Unesco, la chine a déjà depuis des décennies une coopération structurée et structurante pour avoir déjà donner des résultats concrets notamment, la construction d'écoles, l'attribution chaque année des bourses d'études, l'organisation des séminaires, colloques de formation.

L'année dernière, plus de 240 agents congolais sont allés en chine pour suivre les cycles de formation dans les différents secteurs. Avant la fin de cette année, 300 agents congolais iront en chine. L'ambassade souhaite une meilleure collaboration à ce sujet avec tous les départements ministériels concernés afin que cela se concrétise.

Ouvrant les travaux, le ministre de l'enseignement supérieur Bruno Jean Richard Itouaa fait savoir que le gouvernement congolais s'est engagé à améliorer la condition enseignante suite aux nombreux diagnostics du secteur de l'éducation. Ces diagnostics ont abouti à l'élaboration de la stratégie sectorielle de l'éducation 2015 - 2025 dont la mise en oeuvre est en cours. S'adressant aux enseignants, le ministre les a exhortés de faire de cet atelier un espace de partage et d'échange en vue d'améliorer leurs méthodes d'enseignement « votre engagement est de relever le défi de la formation initiale, continue afin de fournir à notre système d'enseignement des enseignants de qualité ».

Il a rassuré ces participants que les ministères concernés ne ménageront aucun effort pour apporter de meilleures conditions à leur perfectionnement permanent.

Signalons que la cérémonie d'ouverture a été également marquée par la remise des attestations de participation à la formation sur les TIC et TICE organisé par le projet Unesco CFIT Congo en 2016.