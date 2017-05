Congo-Brazzaville: Education civique - Des experts français formeront des animateurs congolais

La ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga, a reçu, le 11 mai à Brazzaville, une délégation d'experts du Cemea, conduite par Claude Alexandre Goulard, responsable du secteur animation volontaire, venu s'entretenir avec elle au sujet de la formation qu'ils vont dispenser à cinquante jeunes ayant pris part le 30 avril dernier à un test de présélection d'obtention du brevet d'aptitude des formations d'animateurs (Bafa).

L'appui des Centres d'encadrement aux méthodes d'éducation active (Cemea) s'inscrit dans le cadre des activités du ministère de la Jeunesse et de l'éducation civique dans son volet de l'encadrement de la jeunesse, à savoir : l'accueil collectif des mineurs, les colonies de vacances, etc. « Nous sommes disposés à former les cadres qui vont assurer l'animation dans cette colonie de vacances. Nous pensons depuis de longues dates, que l'éducation ne passe pas forcément et uniquement par l'école, elle passe aussi par les temps de loisirs et de sport, tout ce qui permet à l'enfant de s'épanouir et de s'émanciper, de vivre en collectivité à travers des centres de vacances notamment des colonies de vacances », a expliqué à la presse, Claude Alexandre Goulard, au terme de leur entretien.

Les objectifs de cette formation sont : apprendre aux éducateurs cette valeur éducative afin de pouvoir la transmettre aux enfants ; apprendre aux enfants à vivre ensemble, à être ensemble et à s'approcher de l'autre.

Notons que cette formation est placée sous la supervision des experts des Cemea, une association évoluant sous la tutelle du ministère en charge de la Jeunesse française.