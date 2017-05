Congo-Brazzaville: Force publique - Plus de 1000 élèves gendarmes portent les grades de maréchal de logis

Les 1338 élèves gendarmes formant la première vague de la 12e promotion baptisée « Promotion colonel Mouassiposso Mackonguy Pascal » ont porté leurs insignes de grade de maréchal de logis, le 12 mai au complexe sportif La concorde de Kintélé, après quinze mois de formation

Placée sous la direction du commandant de la gendarmerie nationale, le général Paul Victor Moigny, la cérémonie de fin de formation et de port d'épaulette de maréchal de logis s'est déroulée en présence des représentants du haut commandement de la Force publique. Sur les 1351 élèves gendarmes ayant intégré l'Ecole de la gendarmerie le 4 février 2016, 1338 ont obtenu le certificat d'aptitude, treize ont été radiés pour cas d'indiscipline et deux sont morts. La plus forte moyenne est de 16,42/20 et la plus faible est de 12,00%. La formation s'est, quant à elle, déroulée en deux temps : la partie militaire (Ecole de gendarmerie nationale, EGN, à Ewo) et la partie professionnelle (Ecole de gendarmerie et centre d'instruction de Kintélé).

Le commandant de l'EGN, le colonel Roger Ibata-Yombi qui a présenté le bilan de cette formation, a indiqué que la phase de spécialisation a été une particularité. Selon lui, les élèves gendarmes ont participé, aux côtés de leurs aînés du premier groupement de gendarmerie mobile, au dispositif de la sécurisation de la ville de Brazzaville et ses environs d'une manière soutenue et constante.

Présidant la cérémonie, le commandant de la gendarmerie nationale a rappelé que le processus de recrutement et de formation de la 12e promotion des gendarmes a été un des plus fastidieux. Le général Paul Victor Moigny a indiqué aux promus que l'heure du devoir, du professionnalisme et de la loyauté avait sonné. C'est ainsi qu'il leur a demandé de suivre les traces de l'ancien commandant de la gendarmerie nationale congolaise, Pascal Mouassiposso Mackonguy, dont leur promotion porte le nom. « Votre promotion porte le nom d'un officier de gendarmerie dont les hautes qualités professionnelles et sportives sont connues de tous ceux qui l'ont fréquenté. Vous serez inspirés dans votre quotidien professionnel par l'esprit et l'âme de cet officier d'honneur », a-t-il conseillé.

Le commandant de la gendarmerie nationale a également rappelé qu'au-delà de toutes leurs missions classiques, les promus doivent travailler à entretenir la confiance des populations, en les rassurant par leur simple présence.

Travailler partout où besoin sera sur l'ensemble du territoire national

Les 1338 nouveaux gendarmes ont porté leurs insignes de grade au moment où l'attention de la Force publique est focalisée sur le département du Pool où les Ninjas Nsiloulous de Frédéric Bintsamou « Pasteur Ntumi » sèment terreur et désolation. Selon le général Paul Victor Moigny, personne ne choisira l'endroit où il sera appelé à servir. Car, en devenant gendarmes, ils ont accepté de travailler partout où besoin sera sur l'ensemble du territoire national. « La réorganisation de la gendarmerie nationale dont nous poursuivons la mise en œuvre implique une action de proximité. Il s'agit d'amener les actions d'intervention au plus près des évènements au regard de nos faibles capacités de projection. Notre vocation étant d'occuper les profondeurs du territoire national, vous devez donc vous y préparer à compter de ce jour, sans vous poser de questions », a-t-il averti.

Sécuriser les élections à venir

2017 étant une année électorale, le commandant de la gendarmerie nationale a invité les gendarmes à se préparer pour la sécurisation des élections législatives, locales et sénatoriales. Notre rôle, a rappelé Paul Victor Moigny, sera comme d'habitude celui de permettre aux citoyens d'exercer leur devoir civique dans le calme et la paix. « Hier élèves gendarmes, aujourd'hui vous portez le statut de gendarme, il est donc important que vous revêtiez l'esprit du devoir, de l'abnégation et du sacrifice, même suprême. C'est cela et seulement cela qui déterminera toute votre carrière, au profit du peuple congolais qui attend que nous donnions à la République ce qu'elle attend de nous », a-t-il fait savoir.

Rappelons que c'est pour la première fois que la gendarmerie nationale enregistre autant de nouvelles recrues. Après la sortie de la première vague, les quelques mille autres jeunes formant la seconde manche attendent leur tour. L'objectif affiché, au terme du concours organisé en mars 2015 est de recruter au moins 2800 gendarmes.