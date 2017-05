Congo-Kinshasa: R. Shadary appelé à retirer la police en faction au siège de l'Udps

Pour le porte-parole de la Majorité présidentielle, Alain Atundu, l'attaque est le fait des éléments radicaux de l'UDPS. Ce qui est faux, selon l'Udps qui dénonce un coup monté pour empêcher les travaux de construction de la tombe d'Etienne Tshisekedi et le retour de sa dépouille. Et c'est depuis le même mardi que la police occupe le siège de l'Udps.

D'après le bourgmestre de Limete, qui s'était rapidement rendu sur place, vers quatre ou cinq heures du matin, une dizaine de personnes au moins se sont attaquées au camion de police qui était positionné devant le siège de l'Udps depuis quelques semaines, tout comme à la tente qui leur servait d'abri. A l'arrivée du bourgmestre, tente et camion étaient en flamme et deux policiers étaient signalés blessés dont un très grièvement.

Pour le vice-président du groupe parlementaire Udps et Alliés, séquestrer le secrétaire général de l'Udps, d'autres cadres et même le président du Rassemblement qui est une action qui ravive inutilement la tension avec le risque d'amener le pays dans une situation que personne ne pourra contrôler.

L'élu de Kasangulu, Jean-Claude Vuemba invite le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur à ordonner le retrait des éléments de la Police nationale congolaise en faction au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social (Udps) à Limete.

