Congo-Kinshasa: Une mission du FMI attendue à Kinshasa

La RDC paie l'absence de réformes structurelles devant stabiliser et relancer son économie. Les 28 mesures économiques d'urgences, arrêtées depuis le 26 janvier 2016, sont restées lettre morte. Le pays produit toujours ce que les Congolais ne consomment pas. La forte demande intérieure dépend essentiellement des importations. Kinshasa consomme 30 000 tonnes de riz chaque mois. Mais ce riz est importé alors qu'il peut être produit dans le pays. Ainsi, il a suffi juste de la baisse des cours des matières premières (cuivre et pétrole) sur le marché international pour que l'économie nationale soit lourdement frappée. En 2016, le déficit budgétaire a été estimé à plus de 520 milliards CDF. Durant toute l'année 2016, le gouvernement congolais finançait ses déficits budgétaires avec les avances de la Banque centrale du Congo, puisées naturellement dans les réserves internationales. Avec les maigres revenus, l'Etat congolais perd peu à peu ses pouvoirs régaliens. Le budget 2017 présenté par Matata en novembre 2016 est à peine de 4,5 milliards Usd pour une population estimée à 75 millions Usd.

La dépréciation du franc congolais continue, rognant le pouvoir d'achat de l'écrasante majorité de la population congolaise. Pour la seule année 2016, la monnaie nationale s'est dépréciée de 25%. De même, le taux de croissance de la RDC est tombé à 2,4% à fin 2016 contre 6,7% en 2015 et 9,5% en 2014. Les réserves internationales de change fondent également. Elles sont passées de 1,4 milliard Usd à fin décembre 2015 à 738 millions Usd à fin avril 2017, représentant à peine 3,24 semaines d'importation des biens et services sur fonds propres.

Au cours d'un entretien avec la presse le 12 avril 2017, le représentant-résident du FMI en République démocratique du Congo, Nicholas Staines, a critiqué la politique du gouvernement congolais de la monétisation du déficit budgétaire. Le FMI estime que dans le contexte actuel de l'économie congolaise, le gouvernement doit soit diminuer les dépenses publiques, ce qui n'est pas une équation facile, car plus de 50% des dépenses sont constituées de frais de fonctionnement des institutions publiques et de salaires, soit augmenter les recettes publiques. Aussi, augmenter les recettes publiques exigent du temps.

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Christine Lagarde, a écrit au président de la République, Joseph Kabila, pour solliciter une visite à Kinshasa de ses experts. L'économie de la République démocratique du Congo va très mal. Depuis deux ans, tous les fondamentaux de l'économie nationale se dégradent. Au FMI, on veut prendre langue avec les autorités congolaises de manière à maintenir quand même le contact malgré l'absence d'un programme formel entre Kinshasa et cette institution du Bretton Woods depuis quasiment deux ans.

