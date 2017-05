Congo-Kinshasa/Tunisie: CAF-C1 - V. Club trébuche face à Esperance à Tunis (1-3)

La première journée du groupe C n'a pas du tout été favorable aux vert et noir de Kinshasa. Face à un adversaire à la fois coriace, agressif et technique, l'AS V. Club n'a pas pu résister.

L'AS V. Club de Kinshasa a été battue par l'Esperance de Tunis sur le score de 1-3, hier vendredi 12 mai au stade Olympique 7 Novembre de Rdaes, à Tunis. C'est dans le cadre de la première journée de la phase des poules de la Ligue des champions de la CAF.

Pourtant, le club congolais a démarré la rencontre avec une très bonne impression. Bien que menacée dès l'entame par les locaux, l'AS V. Club est sauvée à trois reprises par son gardien Nelson Lukong à la 3è, 6è et 8è minutes de la partie. Le jeu est néanmoins resté dominé par les Espérantistes qui ont réussi à assiéger le camp de V. Club.

C'est à la 9è minute que l'AS V. Club s'illustre. Sur une contre attaque, le Camerounais Atouba fait une course du côté gauche. Il traverse pratiquement tout le terrain et met en difficulté les défenseurs tunisiens, avant de fusiller le gardien et ouvrir le compteur but de la rencontre. Un but vivement salué par les supporters congolais présents dans les gradins.

V. Club semble bien maîtriser le bon bout mais pèche au niveau de milieu de terrain. A la 19è minute, Khenssi égalise après avoir bénéficié d'une balle renvoyée par le gardien Lukong, décisif sur la première tentative.

C'est désormais un match à sens unique. V. Club n'arrive plus à aligner deux passes. Félix et Sugira ne parviennent pas à se créer des occasions franches. A la 26è minute, sur une faute de Bangala dans la surface de réparation, Esperance obtient un penalty. Coulibaly en profite pour porter le score à deux contre un en faveur de son club. C'est sur ce score de 2-1 que l'arbitre siffle la fin de la première période.

En infériorité numérique, V. Club sombre

Dans la seconde moitié du match, V. Club perd son défenseur Yannick Bangala expulsé pour une faute flagrante. V. Club devait tenir le coup en infériorité numérique. Les hommes de Florent Ibenge bloquent un tout petit peu les assauts des Tunisiens. Quelques changements opérés par Ibenge en l'occurrence Bozomba, Sidibe et Landu, n'ont rien apporté de substantiel. Par contre, les entrants ne réussiront pas grâce à leur fraicheur à stopper les incursions répétitives des tunisiens. Ces derniers finiront par obtenir après plusieurs ratés, le troisième but qui a nettement coupé le souffle à quelques rares initiatives offensives des dauphins noirs de Kinshasa.

Avec cette victoire à domicile, Esperance Sportive de Tunis occupe la première place du groupe avec trois points, goal différence +2. L'AS V. Club n'a encore rien perdu, car c'est un match à points et qu'elle a la possibilité d'arracher aussi trois points au stade des Martyrs à Kinshasa, devant son public. V. Club jouera sa deuxième journée à Kinshasa face à Mamelodi Sundows d'Afrique du Sud.

L'autre affiche de ce groupe mettra aux prises Mamelodi Sundowns à Saint Georges. Les deux clubs s'affrontent ce samedi 13 mai, en Afrique du Sud.

D'autres affiches alléchantes sont attendues à ce niveau. Al Ahly croise ce samedi la formation de Zanaco. WAC sera aux prises au Coton Sport, le dimanche 14 mai.