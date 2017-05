Congo-Kinshasa: Le mariage précoce demeure une réalité en RDC malgré l'existence de la loi

Le mariage précoce et forcé des filles adolescentes existe dans plusieurs coins de la RDC. Cette situation est liée aux us et coutumes, à la pauvreté, au manque d'accès à l'éducation de qualité des filles et au manque d'information auprès de la communauté. Bien que la loi interdisant le mariage précoce et forcé soit promulguée, la réalité sur le terrain prouve le contraire. C'est ainsi que plusieurs associations féminines luttent contre ce fléau.

Selon la chargée de programme, du suivi-évaluation du programme Mariage précoce et forcé à l'ONG "Union chrétienne féminine de la RDC (UCF-RDC), Mme Jocelyne Lumana, « c'est au cours d'une récente enquête portant sur la problématique de mariage précoce en RDC : état des lieux et perspectives d'avenir réalisée par l'UCF-RDC et le Centre de recherche, de formation et d'appui aux initiatives du développement (CFAID). Cela, à la demande de notre siège mondial, Young Women's Christian Association (YWCA-World) en octobre 2015 ».

Elle argumente en ces termes : « Il ressort de cette enquête menée aux deux sites d'enquête du Plateau des Bateke à Kinshasa et la ville de Mbuji-Mayi que, sur l'échantillon de 200 ménages des villages Mbwantaba et Kinzono ainsi que de 168 ménages des communes de Kanshi, Dibindi, Diulu, Muya et Bipemba, 178 ménages, soit 88,9%, déclarent avoir vécu le mariage précoce et forcé, alors que 22 ménages, soit 11,1%, sont des témoins de ce phénomène aux villages Mbwantaba et Kinzono. Et 93,5% des hommes et femmes disent avoir vu et vécu le mariage précoce et forcé contre 6,5% qui n'ont pas constaté cette situation à Mbuji-Mayi », constateJocelyne Lumana.

Avant de poursuivre : « Le mariage précoce est vécu, normalisé et accepté au sein de ces communautés et beaucoup de cas de mariages précoces et forcés ont été constatés dans le village Kinzono au Plateau des Bateke, à Kinshasa, et la commune de Bipemba à Mbuji-Mayi. Ce sont seulement ces sites qui constituent les lieux d'intervention à cause d'insuffisance de moyens financier, matériel et humain ».

Mme Jocelyne Lumana fait remarquer que « trois problèmes majeurs dégagés sont à la base de cette situation. Il s'agit du manque d'éducation de qualité pour les filles, d'accès à l'information sur leurs droits et d'accès difficile aux soins médicaux de qualité ».

Pour elle, le programme Mariage précoce et forcé de l'ONG UCF-RDC intervient sur trois axes, à savoir l'accès à l'éducation au travers de la réinsertion scolaire des filles-mères, la sensibilisation au sein de la communauté et une formation au métier pour une automatisation. « Trois filles à risque de mariage précoce ont été inscrites à l'Institut catholique Saint Fidèle et une fille mariée à l'âge de 15 ans, devenue veuve à 18 ans, inscrite actuellement à l'Institut Kinzono », a fait savoir Mme Jocelyne Lumana. Elle a rappelé que tous les frais de scolarité sont pris en charge par le programme. Lequel, jusque-là, est dans sa phase expérimentale. Et pour lequel plus de 365 filles et femmes ont été déjà sensibilisées dans ces espaces sûrs - lieux créés par les organisateurs du programme pour faciliter la liberté d'expression des survivantes de mariage précoce et forcé ou de filles à risque.

Au total, plus de 613 personnes ont été sensibilisées et 11 leaders communautaires ont signé des contrats sociaux qui consistent à amener les contractants à comprendre et soutenir l'initiative au sein de la communauté.

À noter aussi que 16 techniques d'animation sont mises en place pour amener les survivantes du mariage précoce et forcé ainsi que les filles à risque à recouvrir la confiance à la vie dans les deux sites choisis (Kinzono et Bipemba).

YWCA-RDC, en dehors de ce programme de mariage précoce et forcé, exécute deux autres programmes, à savoir le programme d'Accompagnement psychothérapeutique et juridico-médical des survivantes de violences basées sur le genre à Kinshasa (PAPJMS) et le programme Jeunesse, santé, sexualité et sécurité (JSSS).