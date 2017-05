Congo-Kinshasa: La 2ème édition du festival« Kinshasa 2050 - Digital City ? » prend fin ce samedi

Un jury composé d'artistes et de professionnels des secteurs de la culture et du numérique procédera à la sélection des projets.

Les artistes qui présenteront les projets les plus innovants et intéressants recevront une aide d'un montant maximum de 1000,00 USD à la production pour les concrétiser. Une fois réalisés, ces projets seront exposés à l'Institut français à l'occasion d'une grande exposition intitulée «Kinshasa 2050 » durant le mois de mai 2017.

Il est demandé aux artistes de s'imaginer dans la ville de Kinshasa en 2050, de se projeter dans son environnement et de réfléchir à la façon dont celui-ci influencera la création artistique. Les projets présentés devront ainsi s'inscrire dans ce contexte de la création à Kinshasa en 2050 et les technologies numériques.

Pour cette édition, l'accent est mis sur le développement numérique et les nouvelles technologies. Les questions abordées sont: Quel sera le rôle des médias numériques dans la réflexion et la création artistique en 2050 ? Comment la ville du futur inspirera la création artistique ? Comment les artistes créeront-ils l'Art de demain ? Quel sera le son urbain du futur ?

