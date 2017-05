Congo-Kinshasa: Une épreuve de plus

Dans un contexte politique tendu, le gouvernement est appelé à remplir correctement ses responsabilités. Il faut capitaliser toutes les expériences acquises par la RDC, dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola, pour circonscrire le plus rapidement cette énième épidémie afin d'éviter sa propagation à d'autres provinces. La RDC, c'est actuellement plus de 75 millions d'habitants.

Sur le terrain sécuritaire, les foyers de tensions continuent de se propager. L'insécurité sévit dans plusieurs contrées de l'Est. Depuis mi-2016, l'espace kasaïen s'est signalé avec le phénomène Kamuina Nsapu. Avec 3 millions de déplacés internes, la RDC est un théâtre humanitaire le plus préoccupant. Le coordonnateur humanitaire de l'ONU a même lancé le mois dernier un appel de fonds humanitaire d'urgence pour le Kasaï.

Le malheur des Congolais ne s'arrête pas là. L'économie congolaise va de mal en pie. Surtout avec la persistance de la crise politique, le climat des affaires se dégrade davantage. Les investisseurs ne se bousculent plus au portillon de la RDC. Bien au contraire. Même ceux qui sont déjà opérationnels dans le pays sont en train non seulement de geler de nouveaux investissements mais aussi réduisent leurs activités.

Depuis le 19 décembre 2016, la RDC a basculé dans l'incertitude politique. L'actuel président, après avoir visé ses deux mandats constitutionnels, ne veut plus jouer le jeu démocratique, en facilitant l'alternance démocratique dans un climat apaisé. Depuis décembre 2016, le ciel s'assombrit chaque jour qui passe sur Kinshasa. Même l'Accord du 31 décembre 2016 qui devait sauver le processus de démocratisation par la tenue d'élections est torpillé et puis foulé au pied par le régime de Kinshasa.

